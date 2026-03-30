Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»

Егор Титов: раньше люди думали о футболе и не смотрели на цифры в контракте.

Бывший футболист «Спартака » Егор Титов рассказал, что в его время футболисты ставили имя клуба выше денег.

– Раньше в «Спартак» шли играть, потому что это «Спартак». Сегодня остались те, для кого имя клуба важнее, чем нули в контракте?

– В наше время мы думали о футболе, порядок сумм в контрактах серьезно отличался от нынешних цифр, но они были примерно одинаковыми во всех командах. Хотя премиальные, и я это знаю, в некоторых клубах были куда больше, чем в «Спартаке».

Но все равно ромбик на груди приятно грел душу, а игра в Лиге чемпионов на «Сан‑Сиро», «Сантьяго Бернабеу », «Ноу Камп» или другом стадионе Европы, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, перевешивали любой контракт. Скажу больше: люди не смотрели цифры в контракте, подписывали пустые бланки, – сказал Титов.