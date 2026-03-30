  • Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
Егор Титов: раньше люди думали о футболе и не смотрели на цифры в контракте.

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, что в его время футболисты ставили имя клуба выше денег.

– Раньше в «Спартак» шли играть, потому что это «Спартак». Сегодня остались те, для кого имя клуба важнее, чем нули в контракте?

– В наше время мы думали о футболе, порядок сумм в контрактах серьезно отличался от нынешних цифр, но они были примерно одинаковыми во всех командах. Хотя премиальные, и я это знаю, в некоторых клубах были куда больше, чем в «Спартаке».

Но все равно ромбик на груди приятно грел душу, а игра в Лиге чемпионов на «Сан‑Сиро», «Сантьяго Бернабеу», «Ноу Камп» или другом стадионе Европы, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, перевешивали любой контракт. Скажу больше: люди не смотрели цифры в контракте, подписывали пустые бланки, – сказал Титов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
29 комментариев
В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры...
В наше время-это обманом мошейниками называется.
Возможно где-то и не всю правду говорит Титов,но то что показывала команда в Европе в то время,почти без легов,достойно уважения
Думали о футболе, однако и про бромантанчик на забывали.
В точку!
При Романцеве был только борщ. Бромантан Чернышев и Юран начали давать.
Такие сказочники конечно,все за еду типа играли,всех к лику святых хоть сейчас представляй.
какие там бланки, они ж что з/п, что премки налом получали, причем иной раз прям в раздевалке после игры. Достаточно почитать любые мемуары тех времен
И поэтому жрал бромантан
Но все равно ромбик на груди приятно грел душу,

Ромбик на моей груди
На него ты погляди...
Чистое сектанство, это уже диагноз.
Да да да и играли за хлеб с солью
За борщик же
за ромбик
Вот да! Я тогда смотрел даже Спартак в ЛЧ! Болел против, но это мелочи, главное - футбол!
Не ну про Егора Ильича может и правда, и про ромб и про бланки. Настоящий спартаковец до мозга костей, к сожалению еще и не самый интовый
Ромбик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить?
