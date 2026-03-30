Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»

Леонид Слуцкий: футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий заявил, что футбол зависит от политики в большей степени, чем другие виды спорта.

Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА и сборной России станет ведущим документального сериала «Спорт – вне политики?», в котором будут проводиться расследования самых известных случаев пересечения политики и спорта в истории России.

«Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный.

Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем – и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре.

В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях, или матчи проводятся в День города, например.

Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий.