  Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что футбол зависит от политики в большей степени, чем другие виды спорта.

Ранее стало известно, что бывший тренер ЦСКА и сборной России станет ведущим документального сериала «Спорт – вне политики?», в котором будут проводиться расследования самых известных случаев пересечения политики и спорта в истории России.

«Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный.

Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем – и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре.

В России подобные ситуации тоже бывали: спортсмены участвуют в каких-то выборах, кампаниях, или матчи проводятся в День города, например.

Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
Терек и кс первые?
Футбол – это тот вид спорта, который в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной», – сказал Слуцкий.
Похоже,Слуцкий продал душу оземпику...
Помним помним, этого пухляша провокатора и его "навальный футбол" 😁 эх, как тысячу лет назад было.
Да скажи уже прямо про Финал кубка Крылья Советов - Терек!!!!
Смотря что он имеет ввиду по политизированность потому что кажется это не футбол или он точно где-то в хвосте обычно это с Олимпийскими видами спорта . а футбол что он ни в Китае ни в России ни в США в плане достижений не находится высоко , либо я не понял что он имеет ввиду ?
Пострадавшей стороной был, когда футболисты сборной вшестером мяч у игрока Уэльса отнимали? Или когда Рубин в пердив отправил?
намек на договорняк ?
