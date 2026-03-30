  • У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды

Агент Ракова: у Вадима рецидив травмы, к сожалению.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы форварда «Крыльев Советов» Вадима Ракова, сообщил о рецидиве травмы у футболиста.

Ранее стало известно, что Раков травмировался на тренировке после того, как пошел в стык прооперированной ранее ногой. Форвард, арендованный самарским клубом у «Локомотива», не играл с ноября – в декабре он перенес операцию в связи с травмой плюсневой кости.

«Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение – консервативно или пройдет повторная операция.

К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают», – сказал Кузьмичев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
С Батраковым вместе начинали, жаль конечно, но ещё молодой, вернётся
А как начал хорошо сезон
Ну зато локомотиву забил и радовался .
Посмотрите как отличается тональность речей Кузьмичева с тем моментом, когда Раков в начале сезона много стал забивать. Борзость агента мгновенно улетучилась куда-то))
Уже и Артамонова выгнали и Перехода выгнали, однако лазарет никак не пустеет и рецидивы не исчезают(
