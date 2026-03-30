«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)

«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро, вингер интересен «Фламенго».

Однако, по данным UOL, сам 25-летний футболист сборной Бразилии не хотел бы возвращаться на родину сейчас. Он видит продолжение карьеры в Европе.

Кроме того, «Зенит» потребует за Энрике минимум 40 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга будет готов вести переговоры о потенциальном трансфере после ЧМ-2026.

В 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Луис забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .

