  «Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)

Вингер «Зенита» Луис Энрике привлек внимание «Фламенго».

Однако, по данным UOL, сам 25-летний футболист сборной Бразилии не хотел бы возвращаться на родину сейчас. Он видит продолжение карьеры в Европе.

Кроме того, «Зенит» потребует за Энрике минимум 40 миллионов евро. Клуб из Санкт-Петербурга будет готов вести переговоры о потенциальном трансфере после ЧМ-2026.

В 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Луис забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Луис Энрике сделал ассист в матче Бразилии и Франции. У него нет результативных действий в 5 последних играх за «Зенит»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: UOL
В Бразилии своих бразильцев что ли не хватает, что им теперь приходится обратно их выкупать по бразилиону за каждого? Видмио в менеджменте Зенита есть свой Остап Бендер)
40 - слишком дёшево
А что такого он показал, чтобы стоить те же 40 миллионов? Он играет неплохо, но в РПЛ разницу не делает, а Transfermarkt ему за первую половину сезона даже один миллион отсек - с 25 до 24 миллионов евро. Ему уже 25 лет, это не молодой талант, как Педро. По-моему, Зениту надо думать о его продаже после ЧМ, особенно если он попадет в финальную заявку. Через год-два он поедет домой, но уже совсем за другие деньги.
За 3+2 в 20 матчах? Серьёзно? Его бы за те же бабки что брали спихнуть.
Энрике вряд ли подойдëт лучшим европейским клубам, уж очень он увлекается танцами с мячом вместо активной наступательной работы. В Бразилии футбол медленный, там больше ценят красоту чем атаку. Посмотрите результаты матчей "Бразилейру", там почти нет большой результативности, 0:0, 1:0, 1:1, самые частые цифры на табло.
Открыл.
4:1 последний матч сегодня ночью , спасибо))
Опечатались в конце. Какой-то UOL вместо LOL.
Но в Европе за него никто больше 20 лямов не заплатит
а он стоит больше 50
24 ляма его цена на Трансфермаркте.
Зенит так хотел стать Шахтером, который покупает бразилов и в х3 цены продает в Европу, но у них так не получилось хахахаха
После ЧМ чемпион мира Луис Энрике на 100 лимонов потянет :-)
Фантазеры. Ещё и наврут, что продали за 140 мильеонов, сами и поверят.
Зенит живёт в своем мире тут все стабильно) никто его не купит за эту цену. Зенит так Вендела уже который год продаёт
