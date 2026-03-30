  Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об интересе из Англии после ЧМ-2018.

– После чемпионата мира-2018 были контакты с «Вест Бромвичем». Тогда они выступали в Чемпионшипе. Но дальше разговоров дело не пошло.

– Вы готовы были перейти в «Вест Бром»?

– Да. Поиграть в Англии было моей мечтой. Мне не нужна была Премьер-лига, готов был спокойно в Чемпионшипе выступать. Тем более, «Вест Бромвич» и в Премьер-лиге проявлял себя. Было бы круто.

– Англичане говорили с вашим агентом?

– Да. Он сказал, что такой вариант возможен. Я ответил: «Если будет продолжение, я за». Финансовая составляющая не интересовала.

– Почему не получилось?

– Не знаю, честно. Не хотел себя сам расстраивать. Обычно привык так: «Если есть конкретика – готов выслушать. Если просто разговоры – пусть агент работает». Вообще вокруг футболистов много слухов. Игроки начинают отвлекаться, что идет во вред. Так что я решил подождать, чем все закончится. Как видите, в «Вест Бромвич» не перешел, – сказал Кудряшов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Российская газета»
Это он сейчас так говорит)) уверен если бы реально предложили он бы отказал.
Ребята ну какой вест Бромвич, лучше подождать предложение Ливерпуля или Арсенала
Ну да, и именно поэтому он в начале 2019 поехал в Турцию
тут ты в лужу пукнул, он в Турции не в топах играл, так что его слова подтверждаются действиями
Перейти кем? Полы мыть в раздевалке?
