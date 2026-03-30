Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»

Румменигге про Компани: он в компании Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолы.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил работу главного тренера Венсана Компани .

– Был ли Хаби Алонсо близок к тому, чтобы возглавить «Баварию»?

– После череды отказов мы наконец выбрали Вини [Компани]. Судьба иногда улыбается, хорошо, что он здесь.

Я видел, как в «Баварии» приходили и уходили по-настоящему великие тренеры – Латтек, Хитцфельд , Хайнкес и Гвардиола, и Вини попадает в эту категорию.

Я снова получаю удовольствие от игры команды, что не всегда удавалось в последние несколько лет. Приятно наблюдать за нашим футболом, успехи придут, в клубе воцарился мир.

Тренер – всегда самый важный сотрудник, и Вини – настоящее благословение как в профессиональном, так и в личном плане. Он работает с тем, что клуб ему дает, и максимально эффективно использует это.

Мы также попросили его привлекать больше игроков из молодежной академии, и в итоге он включил в состав девять футболистов, причем Карл занимает ведущую позицию , – сказал Румменигге.

Бывший защитник «Ман Сити» и сборной Бельгии возглавил «Баварию» в 2024 году. Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии.