  Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»

Румменигге про Компани: он в компании Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолы.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил работу главного тренера Венсана Компани.

– Был ли Хаби Алонсо близок к тому, чтобы возглавить «Баварию»?

– После череды отказов мы наконец выбрали Вини [Компани]. Судьба иногда улыбается, хорошо, что он здесь.

Я видел, как в «Баварии» приходили и уходили по-настоящему великие тренеры – Латтек, Хитцфельд, Хайнкес и Гвардиола, и Вини попадает в эту категорию.

Я снова получаю удовольствие от игры команды, что не всегда удавалось в последние несколько лет. Приятно наблюдать за нашим футболом, успехи придут, в клубе воцарился мир.

Тренер – всегда самый важный сотрудник, и Вини – настоящее благословение как в профессиональном, так  и в личном плане. Он работает с тем, что клуб ему дает, и максимально эффективно использует это. 

Мы также попросили его привлекать больше игроков из молодежной академии, и в итоге он включил в состав девять футболистов, причем Карл занимает ведущую позицию , – сказал Румменигге.

Бывший защитник «Ман Сити» и сборной Бельгии возглавил «Баварию» в 2024 году. Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Всё-таки пока слишком уж похвально. Этот сезон, конечно, лучше первого у Венсана, но один мистер такой Нагельсман тоже как-то на требл шёл. От любви до ненависти один шаг)
Справедливости ради - Нагель так мощно в Бундеслиге никогда не шёл. А в ЛЧ вообще вылетал от Вильярреала.
Флик в Баварии был не хуже многих великих тренеров.
Папа Карло настолько плох, что не попадает в эту кагорту "великих"(
Его период в Баварии мягко говоря не очень
Он говорит не о периоде, он говорит о великих тренерах.
Кто отказывал Баварии?
Всё на уровне слухов, разумеется - Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnic, Oliver Glasner, Roger Schmidt, Unai Emery.
Я вполне доволен вторым сезоном при Компани, чего не могу сказать о первом, если говорить именно об игре команды. Что же касаемо громких слов, то значимой фигурой (скажу так, чтобы обойти эпитет "великий") для клуба вроде Баварии, тренер становится после завоевания ЛЧ. Это конечно не значит, что в любом другом случае его деятельность нужно именовать провалом, отнюдь нет.
Удобно. Чтобы можно было грамотно переобуться в случае чего. Сразу виден опыт.
Я пишу только так, как мне видится ситуация в данный момент времени, о переобувании не думаю, как на духу вам говорю.) Если, по прошествии времени, меняются мои представления о чём-то, или о ком-то, то не считаю чем-то зазорным признаться в этом. Вообще не проблема.
Не слишком ли сильное сравнение? Чемпионат с кубком с Баварией и Магат с Ковачем выигрывали.
Пепка что в этом ряду забыл?
Про Флика и Нагельсмана вспоминать, понимаю, неприятно. Как виртуозный менеджмент баварки на ровном месте заруинил двух топовейших тренеров - подарков судьбы. Надо и сейчас бибу и бобу позвать Кана и салихамиджича, чтобы Компани посреди сезона выкинуть как Нагельсмана который тогда 10-0-0 в ЛЧ шел, но руководство "не видело развития команды".
Про топаря Тухеля тоже че то не вспомнил старый ))
Материалы по теме
Компани о рекорде «Баварии» по голам за сезон Бундеслиги (101): «Мы побьем его, думаю. Но меня это не особо интересует»
21 марта, 18:19
«Бавария» не проигрывает 12 матчей подряд – 10 побед, 2 ничьих
21 марта, 16:29
«Бавария» забила 97 голов за 27 туров. Рекорд клуба за сезон Бундеслиги – 101 мяч
21 марта, 16:18
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
18 марта, 22:51
