Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил работу главного тренера Венсана Компани.
– Был ли Хаби Алонсо близок к тому, чтобы возглавить «Баварию»?
– После череды отказов мы наконец выбрали Вини [Компани]. Судьба иногда улыбается, хорошо, что он здесь.
Я видел, как в «Баварии» приходили и уходили по-настоящему великие тренеры – Латтек, Хитцфельд, Хайнкес и Гвардиола, и Вини попадает в эту категорию.
Я снова получаю удовольствие от игры команды, что не всегда удавалось в последние несколько лет. Приятно наблюдать за нашим футболом, успехи придут, в клубе воцарился мир.
Тренер – всегда самый важный сотрудник, и Вини – настоящее благословение как в профессиональном, так и в личном плане. Он работает с тем, что клуб ему дает, и максимально эффективно использует это.
Мы также попросили его привлекать больше игроков из молодежной академии, и в итоге он включил в состав девять футболистов, причем Карл занимает ведущую позицию , – сказал Румменигге.
Бывший защитник «Ман Сити» и сборной Бельгии возглавил «Баварию» в 2024 году. Он выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии.
Про Флика и Нагельсмана вспоминать, понимаю, неприятно. Как виртуозный менеджмент баварки на ровном месте заруинил двух топовейших тренеров - подарков судьбы. Надо и сейчас бибу и бобу позвать Кана и салихамиджича, чтобы Компани посреди сезона выкинуть как Нагельсмана который тогда 10-0-0 в ЛЧ шел, но руководство "не видело развития команды".
Про топаря Тухеля тоже че то не вспомнил старый ))