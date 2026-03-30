«Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере

Глава Федерации футбола Петербурга: Семак – интеллигентный, не ругается матом.

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке .

– Многие болельщики «Зенита» считают, что главному тренеру Сергею Семаку стоит быть жестче с командой. Какова ваша позиция?

– Да, Сергей Богданович – интеллигентный, не ругающийся матом, но он человек с очень серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что еще пускай кто-нибудь попробует посопротивляться. Его эффект не в том, чтобы кричать или быть злым, а в том, что он такой, какой есть, и при этом команда добивалась ярких результатов.

Кто-то говорит, что с такими игроками и такими деньгами любой может выиграть. Нет, не любой! Совсем не просто объединить талантливых и дорогих игроков в команду и добиться результата. У Семака же это получается, несмотря на сильнейшее давление.

Были годы, когда мы радовались второму месту и были в восторге, а сейчас это, конечно, уже определенное разочарование, – сказал Бельский.

У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)