  • «Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере
«Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере

Глава Федерации футбола Петербурга: Семак – интеллигентный, не ругается матом.

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Многие болельщики «Зенита» считают, что главному тренеру Сергею Семаку стоит быть жестче с командой. Какова ваша позиция?

– Да, Сергей Богданович – интеллигентный, не ругающийся матом, но он человек с очень серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что еще пускай кто-нибудь попробует посопротивляться. Его эффект не в том, чтобы кричать или быть злым, а в том, что он такой, какой есть, и при этом команда добивалась ярких результатов.

Кто-то говорит, что с такими игроками и такими деньгами любой может выиграть. Нет, не любой! Совсем не просто объединить талантливых и дорогих игроков в команду и добиться результата. У Семака же это получается, несмотря на сильнейшее давление.

Были годы, когда мы радовались второму месту и были в восторге, а сейчас это, конечно, уже определенное разочарование, – сказал Бельский.

У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
Вендел раз за разом опаздывает из отпуска, давая понять что клал он на этот тренировочный процесс и ГТ ... все равно он в составе. Глушенков демонстративно не празднует голы ... уважуха к Богданычу прям так и прет от ведущих игроков ))
Ответ Фокс45
Вендел раз за разом опаздывает из отпуска, давая понять что клал он на этот тренировочный процесс и ГТ ... все равно он в составе. Глушенков демонстративно не празднует голы ... уважуха к Богданычу прям так и прет от ведущих игроков ))
Опередил. Хотел спросить о том же. Куда девается стержень в ситуациях с Венделом, Глушенковым, Соболевым? Или он размягчается иногда в зависимости от наглости игрока.
Ответ Фокс45
Вендел раз за разом опаздывает из отпуска, давая понять что клал он на этот тренировочный процесс и ГТ ... все равно он в составе. Глушенков демонстративно не празднует голы ... уважуха к Богданычу прям так и прет от ведущих игроков ))
пока они забивают голы, пусть хоть на голове ходят
ну ок, можно рассориться с пол команды, но зато стержень будет всем виден
улучшит ли это команду и результаты? не знаю
Не ругается матом, не курит, не пьёт. Мясо не ест. Спать ложится в 21.00. Утром зарядка.
Ответ Рубин2003
Не ругается матом, не курит, не пьёт. Мясо не ест. Спать ложится в 21.00. Утром зарядка.
Слушается жену.
Ответ Рубин2003
Не ругается матом, не курит, не пьёт. Мясо не ест. Спать ложится в 21.00. Утром зарядка.
Лучше бы пил. И курил.
Сила духа как у Винни-Пуха.
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Сила духа как у Винни-Пуха.
Это все пчёлы )))
Конечно не любой может на его месте выиграть чемпионат. Но человек 10-15 найдётся.
Стержень? Да он с глушенковым и соболем справиться не может прилюдно. Овощ.
Материалы по теме
Семак о весенней части сезона для «Зенита»: «Достойно прошли отрезок – за исключением игры в Оренбурге»
вчера, 08:32
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
28 марта, 19:28
Семак о зарплате 285 млн рублей в год: «А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? Даже понятия не имею, откуда добывают эти слухи. Сплетни не хочется комментировать»
26 марта, 11:29
У Семака самая высокая зарплата среди тренеров РПЛ – 285 млн рублей в год. Карседо – 2-й, Челестини – 3-й, Черчесов – 4-й, Мусаев – 5-й, Галактионов – 7-й, Евсеев – 16-й (Иван Карпов)
24 марта, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
31 минуту назад
Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»
35 минут назад
«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)
43 минуты назад
Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
56 минут назад
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
сегодня, 12:26
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
сегодня, 12:15
Шарите за композицию, типографику и колористику? Тогда приходите дизайнером в Сирену – воплотим в жизнь самые красивые спецпроекты!
сегодня, 12:00Вакансия
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
сегодня, 11:59
Аршавин о Месси: «Он скромный парень, а харизма Марадоны ощущается через годы. Тому же Роналду Лионель в этом плане проигрывает. Игра в футбол и человек за полем – разные вещи»
сегодня, 11:43
«Винисиус лучше Ямаля. Он принес «Реалу» две ЛЧ, сыграл ключевую роль, разрывал соперников, забил в двух финалах». Журналист El Chiringuito Агирре о вингерах «Реала» и «Барсы»
сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
7 минут назад
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнин»
10 минут назадФото
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
21 минуту назадLive
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
27 минут назад
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
сегодня, 11:56
Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
сегодня, 11:43
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
сегодня, 11:16
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
сегодня, 11:00
Рекомендуем