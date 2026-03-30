  • Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»

Глебов о ЦСКА после рестарта РПЛ: непозволительно так играть.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов признался, что переживает из-за результатов армейцев в весенней части сезона.

После рестарта сезона ЦСКА проиграл 3 из 4 матчей Мир РПЛ, а также вылетел из Пути РПЛ FONBET Кубка России, проиграв «Краснодару» по сумме двух полуфинальных матчей (3:1, 4:0).

– Как ты оцениваешь старт ЦСКА весной?

– Конечно, переживаю из-за таких результатов. Как и любой другой член команды. Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной. Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол.

– Как ты отреагировал на отстранение Мойзеса?

– Это дела клубные. Не очень хотелось бы их обсуждать. Но все проблемы останутся между нами. Мы их решим все вместе и не будем думать о них на поле, – сказал Глебов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Наверняка лучше будут играть. Хуже просто некуда!
