Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров рассказал, что никогда не хотел играть в Европе.
– Как в нынешней ситуации российский футболист может заявить о себе? Переезжать в тот чемпионат, где есть еврокубки?
– Скорее всего, да. Можно и в чемпионате России стать лучшим бомбардиром или каждый матч получать награду лучшего игрока. За счет этого тоже можно как-то себя показать.
– Вы не жалеете, что вам не удалось поиграть в европейском чемпионате?
– Никогда не горел желанием играть в Европе.
– А почему?
– Не хотел, потому что я хотел играть в России, – заявил Быстров.
