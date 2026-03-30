Аршавин о Месси: «Он скромный парень, а харизма Марадоны ощущается через годы. Тому же Роналду Лионель в этом плане проигрывает. Игра в футбол и человек за полем – разные вещи»

Аршавин: Месси скромный, а харизма Марадоны ощущается и через годы.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси уступает Криштиану Роналду по уровню харизмы.

– Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?

– Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны… Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает.

Но игра в футбол и человек за полем – это немножко разные [вещи], – сказал Аршавин.