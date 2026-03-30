Аршавин о Месси: «Он скромный парень, а харизма Марадоны ощущается через годы. Тому же Роналду Лионель в этом плане проигрывает. Игра в футбол и человек за полем – разные вещи»
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси уступает Криштиану Роналду по уровню харизмы.
– Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?
– Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны… Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает.
Но игра в футбол и человек за полем – это немножко разные [вещи], – сказал Аршавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Представьте, Месси забивает гол рукой на ЧМ - хейтеры сразу обнулят трофей.
Но в случае Марадоны надо закрывать на всё это глаза и высасывать какую-то харизму из тусовок с Фиделем Кастро)) Это весьма явный показатель того, что Марадоне бесконечно далеко до Месси.
Мы уже видели, когда Месси показал характер - хейтеры его называли плохим)
То же самое сделает Марадона - его назовут лидером.
Всё это уже ничего кроме смеха не вызывает))
Лео этого Диего настолько позади оставил что теперь не ткнешь ЧМ ибо Лео сам Чемпион Мира да еще в отличии от Марадоны дважды Континента и в этом году есть шансы на защиту мировой короны. Про клубную карьеру вообще не говорю, там Диего просто в тени.
Отсюда натягивание на глобус какой то харизмы)
По мнению любителей харизмы Лео должен встречаться с 14 летними девочками где то на Кубе). Стрелять из ружья в людей, закидываться белыми дорогами и получить бан за наркотики на большом турнире.
Вот тогда альтернативные признают харизму)
А с месси это примерно как опекать самого маленького в класса. Ой, собственно, почему "как"...
Это батенька и есть харизма)
Почему то по мнению не совсем далеких Месси доожен делать так же, что бы выявить у него харизму.
А то аидете ли не хочет нухать белые дорожки. Тут все, харизму не засчитываем.
Ну для приличия в журналистов из двустволки что ли выстрелил бы)
Диего это как глава наркокатреля.
Мы что хотим от игрока? Статистику выдающуюся, бескрайнее количество трофеев, награды и рекорды.
Или мы хотим кокаиновые закидоны, перфомансы с несовершеннолетними на даче у Кастро, что бы кто то называл это харизмой?)
Каждому свое.
Я выбираю карьеру Месси ибо это история и это ориентир для поколений.
А как Диего делать не надо, если хотите в долгую и идти на рекорды.