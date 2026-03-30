  • Аршавин о Месси: «Он скромный парень, а харизма Марадоны ощущается через годы. Тому же Роналду Лионель в этом плане проигрывает. Игра в футбол и человек за полем – разные вещи»
Аршавин о Месси: «Он скромный парень, а харизма Марадоны ощущается через годы. Тому же Роналду Лионель в этом плане проигрывает. Игра в футбол и человек за полем – разные вещи»

Аршавин: Месси скромный, а харизма Марадоны ощущается и через годы.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Лионель Месси уступает Криштиану Роналду по уровню харизмы.

– Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?

– Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны… Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает.

Но игра в футбол и человек за полем – это немножко разные [вещи], – сказал Аршавин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
На секунду представьте, что у Месси обнаружат допинг - хейтеры сразу отберут 8 ЗМ.
Представьте, Месси забивает гол рукой на ЧМ - хейтеры сразу обнулят трофей.

Но в случае Марадоны надо закрывать на всё это глаза и высасывать какую-то харизму из тусовок с Фиделем Кастро)) Это весьма явный показатель того, что Марадоне бесконечно далеко до Месси.

Мы уже видели, когда Месси показал характер - хейтеры его называли плохим)
То же самое сделает Марадона - его назовут лидером.

Всё это уже ничего кроме смеха не вызывает))
На секунду представьте, что у Месси обнаружат допинг - хейтеры сразу отберут 8 ЗМ. Представьте, Месси забивает гол рукой на ЧМ - хейтеры сразу обнулят трофей. Но в случае Марадоны надо закрывать на всё это глаза и высасывать какую-то харизму из тусовок с Фиделем Кастро)) Это весьма явный показатель того, что Марадоне бесконечно далеко до Месси. Мы уже видели, когда Месси показал характер - хейтеры его называли плохим) То же самое сделает Марадона - его назовут лидером. Всё это уже ничего кроме смеха не вызывает))
Нет аргументов против Месси вот и все.
Лео этого Диего настолько позади оставил что теперь не ткнешь ЧМ ибо Лео сам Чемпион Мира да еще в отличии от Марадоны дважды Континента и в этом году есть шансы на защиту мировой короны. Про клубную карьеру вообще не говорю, там Диего просто в тени.
Отсюда натягивание на глобус какой то харизмы)
По мнению любителей харизмы Лео должен встречаться с 14 летними девочками где то на Кубе). Стрелять из ружья в людей, закидываться белыми дорогами и получить бан за наркотики на большом турнире.
Вот тогда альтернативные признают харизму)
Нет аргументов против Месси вот и все. Лео этого Диего настолько позади оставил что теперь не ткнешь ЧМ ибо Лео сам Чемпион Мира да еще в отличии от Марадоны дважды Континента и в этом году есть шансы на защиту мировой короны. Про клубную карьеру вообще не говорю, там Диего просто в тени. Отсюда натягивание на глобус какой то харизмы) По мнению любителей харизмы Лео должен встречаться с 14 летними девочками где то на Кубе). Стрелять из ружья в людей, закидываться белыми дорогами и получить бан за наркотики на большом турнире. Вот тогда альтернативные признают харизму)
Если Месси даже возглавит войска и отобьет у британцев Фолклендские острова, хейтеры скажут, что он злодей и напал на ни в чем неповинных людей, агрессор.
По игре на поле я никогда не видел чтобы игроки сборной Аргентины реально бились бы за Марадону. Футболисты же времен Месси готовы были любого порвать рядом с ним. Это о чем-то, да говорит.
По игре на поле я никогда не видел чтобы игроки сборной Аргентины реально бились бы за Марадону. Футболисты же времен Месси готовы были любого порвать рядом с ним. Это о чем-то, да говорит.
Марадона зато бился за игроков Аргентины.
А с месси это примерно как опекать самого маленького в класса. Ой, собственно, почему "как"...
Марадона зато бился за игроков Аргентины. А с месси это примерно как опекать самого маленького в класса. Ой, собственно, почему "как"...
Так бился что опозорил сборную и нацию в 1994?😆
Меньше личность, потому что не вываливает самое себя напоказ? Харизма у него не такая? Причём тут это? Футболист должен быть футболистом в первую очередь и точка. А эти харизмы, влияние на сердца и умы. Это к футболу имеет очень опосредованное отношение и по моему мнению даже лишнее.
Меньше личность, потому что не вываливает самое себя напоказ? Харизма у него не такая? Причём тут это? Футболист должен быть футболистом в первую очередь и точка. А эти харизмы, влияние на сердца и умы. Это к футболу имеет очень опосредованное отношение и по моему мнению даже лишнее.
Аршавин путает харизму Месси и понты в инсте с истеричным эпатажем от Кри
Аршавин путает харизму Месси и понты в инсте с истеричным эпатажем от Кри
Аршавин вообще по жизни много путает. Несколько лет назад, когда он стал почаще на матчтв светится, показалось вроде, что таки он с возрастом стал адекватнее, но оказалось, что нет. Он такую ересь несёт.
а в чем харизма Криша? Сидеть 3 часа на интервью, и говорить что он лучше Месси, в окружении жопализа Моргана
а в чем харизма Криша? Сидеть 3 часа на интервью, и говорить что он лучше Месси, в окружении жопализа Моргана
А кидание повязки капитанской, истерики что не записали гол, когда коснулся волосами, демонстрация причинных мест в мусульманской стране. Подтирание причинного места шарфом команды соперника, слезы если не забил и тд.
Это батенька и есть харизма)
Почему то по мнению не совсем далеких Месси доожен делать так же, что бы выявить у него харизму.
А то аидете ли не хочет нухать белые дорожки. Тут все, харизму не засчитываем.
Ну для приличия в журналистов из двустволки что ли выстрелил бы)
А кидание повязки капитанской, истерики что не записали гол, когда коснулся волосами, демонстрация причинных мест в мусульманской стране. Подтирание причинного места шарфом команды соперника, слезы если не забил и тд. Это батенька и есть харизма) Почему то по мнению не совсем далеких Месси доожен делать так же, что бы выявить у него харизму. А то аидете ли не хочет нухать белые дорожки. Тут все, харизму не засчитываем. Ну для приличия в журналистов из двустволки что ли выстрелил бы)
Да не, харизма это пытаться врываться в судейскую, и локотками отмахиваться от соперников, хватать ладонью за шею,а так же постоянно всех называть ослами. Уж тут то харизмы точно хоть отбавляй.
Кому кубки, а кому кубики.
Для Месси всегда на первом месте был футбол. Ну и семья наверное. Для Марадоны футбол был только на поле, вне поля его интересовала масса других вещей.
Месси профессионал, выдающийся спортсмен с абсолютно идеальной карьерой в истории.
Диего это как глава наркокатреля.
Мы что хотим от игрока? Статистику выдающуюся, бескрайнее количество трофеев, награды и рекорды.
Или мы хотим кокаиновые закидоны, перфомансы с несовершеннолетними на даче у Кастро, что бы кто то называл это харизмой?)
Каждому свое.
Я выбираю карьеру Месси ибо это история и это ориентир для поколений.
А как Диего делать не надо, если хотите в долгую и идти на рекорды.
Месси профессионал, выдающийся спортсмен с абсолютно идеальной карьерой в истории. Диего это как глава наркокатреля. Мы что хотим от игрока? Статистику выдающуюся, бескрайнее количество трофеев, награды и рекорды. Или мы хотим кокаиновые закидоны, перфомансы с несовершеннолетними на даче у Кастро, что бы кто то называл это харизмой?) Каждому свое. Я выбираю карьеру Месси ибо это история и это ориентир для поколений. А как Диего делать не надо, если хотите в долгую и идти на рекорды.
Получается чтобы идти в долгую на рекорды путем Месси, нужно чтобы тебе в детском возрасте в период образования нейронных связей давали стероиды и гормоны роста.
Месси профессионал, выдающийся спортсмен с абсолютно идеальной карьерой в истории. Диего это как глава наркокатреля. Мы что хотим от игрока? Статистику выдающуюся, бескрайнее количество трофеев, награды и рекорды. Или мы хотим кокаиновые закидоны, перфомансы с несовершеннолетними на даче у Кастро, что бы кто то называл это харизмой?) Каждому свое. Я выбираю карьеру Месси ибо это история и это ориентир для поколений. А как Диего делать не надо, если хотите в долгую и идти на рекорды.
Не говоря о том, что за футболом, это скромный семьянин, с большой любящей семьей, без лишнего пафоса и показухи.
Андрей, ваши ожидания это ваши проблемы)
Аршавин пересекался с Месси на поле или в жизни?
То что Аршавин сторонник Роналду, неожиданно. Ждем, когда пройдется по внешности Месси)
