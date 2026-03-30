  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
51

«Винисиус лучше Ямаля. Он принес «Реалу» две ЛЧ, сыграл ключевую роль, разрывал соперников, забил в двух финалах». Журналист El Chiringuito Агирре о вингерах «Реала» и «Барсы»

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре заявил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор лучше как футболист, чем Ламин Ямаль из «Барселоны».

– Я думаю, Винисиус лучше Рафиньи, Винисиус лучше Ламина. Я действительно в это верю. Я думаю, что то, что Винисиус делал в прайме, и то, что Ямаль делал – бразилец лучше.

– Что для тебя решающий фактор?

– Винисиус принес «Реалу» две Лиги чемпионов, сыграв ключевую роль, абсолютно важнейшую в серии камбэков в 2022-м. Хотя забивал Бензема, Винисиус, будь то на поле «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» или на «Бернабеу», разрывал соперников своими рывками, выбивал их внезапными остановками, рывками и дриблингом. Мы не помним такого Винисиуса.

– Но Ямаль тоже демонстрирует отличную форму, не так ли?

– Можно сказать, что мы никогда не видели, чтобы Ламин достиг уровня, который демонстрировал Винисиус в последние годы – в 2022-м, 2023-м и 2024-м.

Мы видели Ямаля против «Интера», в хорошем противостоянии, где «Барса» выбыла из турнира, и в отдельных матчах. Но решающий [исход матчей] Винисиус, забивший в двух финалах Лиги чемпионов, намного превосходит лучшие показатели Ламина на данный момент.

– Думаешь, общественное мнение преувеличено насчет Ламина?

–  Винисиусу 25 лет, Ямалю – 18. Но когда говорят, что Ламин намного лучше Вини – это неправда. Дело в том, что «Барселона» Флика сейчас работает лучше, чем «Реал», – сказал Агирре, друг экс-нападающего «Мадрида» Криштиану Роналду. 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
logoЛамин Ямаль
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoРафинья Диас
logoКарим Бензема
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoХанс-Дитер Флик
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
«В прайме он лучше».

Так Винисиусу 25, а Ямалю только 18. Про Винисиуса в 18 ешё никто не знал.
Ямаль был одним из творцов победы сборной Испании на ЧЕ и уже сейчас имеет статистику 6+12 по голевым действиям в среднем за 71 минуту на поле в 24 международных матчах.

А что выиграл Винисиус со сборной Бразилии и как себя проявлял ?
8+7 по голевым действиям в среднем за 67 минут на поле в 46 международных матчах.
Сравнивать 18 летнего пацана с винисиусом который 8 лет в реале это какая-то шутка
Говорю как болельщик Реала, Ямаль ещё слишком молод. И его лучшие годы впереди. Плюс он более технички Винисиуса, и меньше зависит от скорости. Винисиус же при потере скорости может сильно сдать, если не поменяет стиль игры как Роналду.
Странно сравнивать игроков, между которыми 7 лет разницы. Ламин сильнее в 18, чем Вини был в 18. А будет ли Ламин в 25 лучше, чем Вини был в 25, это только Богу известно.
Ну сейчас Ямаль все таки получше. Да и Евро помог выиграть. К тому же у них разница 8 лет. Что то мне подсказывает что к 26 годам Ямаль будет на другом уровне, чем нынешний Винисиус, который после облома с Зм прилично так сдал
а что еще вы хотите услышать от промадридского журналиста, лютого хейтера Барселоны по совместительству. Спросите еще у Должуна какой клуб сильнее, Челси или Барселона.
Винисиусу в 2022-м, 2023-м и 2024-м было 22, 23 и 24 года. А Ямалю 18.
В 18 лет Винисиус был щеглом, которого только-только начали подтягивать к основе. А Ямаль к 18 годам уже дважды чемпион Испании в составе основной команды, чемпион "взрослого" Евро (и кстати лучший ассистент на нём) и ещё куча всего. И даже я, который не особо верит в Ямаля, думаю к 25 годам он уже втрое круче Винисиуса будет.
Ямаль принес титул за сборную и в составе Барселоны еще в 16-17 лет, это разные уровни игроков. Таким грязным провокаторам не место в футболе
Ответ читай ниже
Вот они, с желтыми справками, вылезли. Выигрывает Ямаль, проигрывает Барселона. Точно как с Месси было
Странно сравнивать игрока на самом пике - 26 лет и молодого игрока 19 лет. Очевидно, что на текущий момент Вини добился намного больших успехов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»
27 марта, 01:59
Гути: «Мбаппе – лучший игрок мира. Он на одном уровне с Винисиусом, Ямалем, Холандом»
13 января, 10:20
Рекомендуем
Главные новости
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
30 секунд назад
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнина»
15 минут назадФото
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
36 минут назад
Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»
40 минут назад
«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)
48 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
сегодня, 12:30
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
сегодня, 12:26
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
сегодня, 12:15
Шарите за композицию, типографику и колористику? Тогда приходите дизайнером в Сирену – воплотим в жизнь самые красивые спецпроекты!
сегодня, 12:00Вакансия
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
2 минуты назад
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
12 минут назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
26 минут назадLive
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
32 минуты назад
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
сегодня, 11:56
Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
сегодня, 11:43
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
сегодня, 11:16
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
сегодня, 11:00
Рекомендуем