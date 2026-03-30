«Винисиус лучше Ямаля. Он принес «Реалу» две ЛЧ, сыграл ключевую роль, разрывал соперников, забил в двух финалах». Журналист El Chiringuito Агирре о вингерах «Реала» и «Барсы»

Журналист El Chiringuito: Винисиус лучше Ямаля, он принес «Реалу» две ЛЧ.

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре заявил, что вингер «Реала » Винисиус Жуниор лучше как футболист, чем Ламин Ямаль из «Барселоны».

– Я думаю, Винисиус лучше Рафиньи , Винисиус лучше Ламина. Я действительно в это верю. Я думаю, что то, что Винисиус делал в прайме, и то, что Ямаль делал – бразилец лучше.

– Что для тебя решающий фактор?

– Винисиус принес «Реалу» две Лиги чемпионов, сыграв ключевую роль, абсолютно важнейшую в серии камбэков в 2022-м. Хотя забивал Бензема , Винисиус, будь то на поле «Ливерпуля », «Челси », «Ман Сити » или на «Бернабеу», разрывал соперников своими рывками, выбивал их внезапными остановками, рывками и дриблингом. Мы не помним такого Винисиуса.

– Но Ямаль тоже демонстрирует отличную форму, не так ли?

– Можно сказать, что мы никогда не видели, чтобы Ламин достиг уровня, который демонстрировал Винисиус в последние годы – в 2022-м, 2023-м и 2024-м.

Мы видели Ямаля против «Интера», в хорошем противостоянии, где «Барса» выбыла из турнира, и в отдельных матчах. Но решающий [исход матчей] Винисиус, забивший в двух финалах Лиги чемпионов , намного превосходит лучшие показатели Ламина на данный момент.

– Думаешь, общественное мнение преувеличено насчет Ламина?

– Винисиусу 25 лет, Ямалю – 18. Но когда говорят, что Ламин намного лучше Вини – это неправда. Дело в том, что «Барселона » Флика сейчас работает лучше, чем «Реал», – сказал Агирре, друг экс-нападающего «Мадрида» Криштиану Роналду.