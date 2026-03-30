«Винисиус лучше Ямаля. Он принес «Реалу» две ЛЧ, сыграл ключевую роль, разрывал соперников, забил в двух финалах». Журналист El Chiringuito Агирре о вингерах «Реала» и «Барсы»
Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре заявил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор лучше как футболист, чем Ламин Ямаль из «Барселоны».
– Я думаю, Винисиус лучше Рафиньи, Винисиус лучше Ламина. Я действительно в это верю. Я думаю, что то, что Винисиус делал в прайме, и то, что Ямаль делал – бразилец лучше.
– Что для тебя решающий фактор?
– Винисиус принес «Реалу» две Лиги чемпионов, сыграв ключевую роль, абсолютно важнейшую в серии камбэков в 2022-м. Хотя забивал Бензема, Винисиус, будь то на поле «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» или на «Бернабеу», разрывал соперников своими рывками, выбивал их внезапными остановками, рывками и дриблингом. Мы не помним такого Винисиуса.
– Но Ямаль тоже демонстрирует отличную форму, не так ли?
– Можно сказать, что мы никогда не видели, чтобы Ламин достиг уровня, который демонстрировал Винисиус в последние годы – в 2022-м, 2023-м и 2024-м.
Мы видели Ямаля против «Интера», в хорошем противостоянии, где «Барса» выбыла из турнира, и в отдельных матчах. Но решающий [исход матчей] Винисиус, забивший в двух финалах Лиги чемпионов, намного превосходит лучшие показатели Ламина на данный момент.
– Думаешь, общественное мнение преувеличено насчет Ламина?
– Винисиусу 25 лет, Ямалю – 18. Но когда говорят, что Ламин намного лучше Вини – это неправда. Дело в том, что «Барселона» Флика сейчас работает лучше, чем «Реал», – сказал Агирре, друг экс-нападающего «Мадрида» Криштиану Роналду.
Так Винисиусу 25, а Ямалю только 18. Про Винисиуса в 18 ешё никто не знал.
А что выиграл Винисиус со сборной Бразилии и как себя проявлял ?
8+7 по голевым действиям в среднем за 67 минут на поле в 46 международных матчах.
---------------
Винисиусу в 2022-м, 2023-м и 2024-м было 22, 23 и 24 года. А Ямалю 18.
В 18 лет Винисиус был щеглом, которого только-только начали подтягивать к основе. А Ямаль к 18 годам уже дважды чемпион Испании в составе основной команды, чемпион "взрослого" Евро (и кстати лучший ассистент на нём) и ещё куча всего. И даже я, который не особо верит в Ямаля, думаю к 25 годам он уже втрое круче Винисиуса будет.