  • Дмитрий Губерниев: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это алкоголизация населения, значит. А в алкомагазинах во всех домах почему-то нет алкоголизации»
Дмитрий Губерниев: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это алкоголизация населения, значит. А в алкомагазинах во всех домах почему-то нет алкоголизации»

Губерниев о пиве на стадионах: не думаю, что наша страна бы алкоголизировалась.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ» и советник министра спорта РФ Михаила Дегтярева, раскритиковал решение не возобновлять продажу пива на российских стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом, поскольку ведомство считает, что это поспособствует алкоголизации населения.

«А знает ли Минздрав, что на стадионах есть напитки и покрепче, только не для всех? То есть алкоголизация в вип-ложах арен возможна, а для простых людей – нет. На самом деле запрет продажи пива на стадионах – ерунда полная. Можно было ограничить градус пива на аренах до 2,5-3, например, то есть продавать легкое пиво. Пивоваренные компании быстро сориентировались бы, и всем от этого было бы счастье. Пиво – это футбольный напиток.

У нас сейчас и так денег не хватает ни на что, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это, значит, алкоголизация. С моей точки зрения, решение заблокировать этот законопроект неправильное.

Я не думаю, что на стадионах наша страна резко алкоголизировалась бы. Когда во всех домах открываются алкогольные магазины, в этом нет почему-то алкоголизации населения, а как пиво на аренах, так сразу алкоголизация», – сказал Губерниев.

Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ВсеПроСпорт»
25 комментариев
Тут говорящая голова прав, самое вопиющее в этом запрете, что на трибунах, значит, алкоголики, которые контролировать себя не могут, а в Вип-ложах аристократы
Тут говорящая голова прав, самое вопиющее в этом запрете, что на трибунах, значит, алкоголики, которые контролировать себя не могут, а в Вип-ложах аристократы
Они реально простой народ держат за каких-то люмпенов. Вот им дай пивка хлебнуть, так сразу драться будут и спиваться прям на трибуне. А вот мы то, в ВИП ложе, с бокалом дорогого просекко с клубникой (©).
Тут говорящая голова прав, самое вопиющее в этом запрете, что на трибунах, значит, алкоголики, которые контролировать себя не могут, а в Вип-ложах аристократы
они всегда так обо всех вокруг и думали. они люди, остальные челядь
"У нас сейчас и так денег не хватает ни на что, тарифы ЖКХ растут"

Дмитрий, предлагаю вам провести митинг-концерт в Лужниках против повышения цен на всё
Ну народный дипутат Милонов же сказал, что народу только дай пива - так сразу начнут повсюду рыгать и в опy долбиться...
Ну народный дипутат Милонов же сказал, что народу только дай пива - так сразу начнут повсюду рыгать и в опy долбиться...
Так этот латентный свои желания так озвучивает, а не что-то ещё
Ну народный дипутат Милонов же сказал, что народу только дай пива - так сразу начнут повсюду рыгать и в опy долбиться...
Многие и без пива с этой задачей успешно справляются...
Когда я был ребенком, то пиво рекламировали по телеку в перерывах между таймами, и алкашом я не стал. Зато сейчас я смотрю рекламу и просто о#####ю - то таблетки, чтоб х## стоял, то букмекеры, то средство, чтоб просраться. Да уж лучше пивом залиться и забыться, чем всю эту парашу смотреть
Когда я был ребенком, то пиво рекламировали по телеку в перерывах между таймами, и алкашом я не стал. Зато сейчас я смотрю рекламу и просто о#####ю - то таблетки, чтоб х## стоял, то букмекеры, то средство, чтоб просраться. Да уж лучше пивом залиться и забыться, чем всю эту парашу смотреть
таблетки же всю жизнь были. С детства помню рекламу, где мужичок постоянно от мужа любовницы сбегал, а потом советовал: да принимай наш сеалекс, в нем 12 капсул. Надолго хватит!
таблетки же всю жизнь были. С детства помню рекламу, где мужичок постоянно от мужа любовницы сбегал, а потом советовал: да принимай наш сеалекс, в нем 12 капсул. Надолго хватит!
Это был сеалекс. Там хоть сюжет с задумкой был, а сейчас там просто треш. Посмотри рекламу таблеток адмирал, где 2 мужика в качалке
Губер наконец таблетки начал пить что ли???
Губер наконец таблетки начал пить что ли???
Он пива выпил!
Потому, что даже тысяча напившихся на стадионе быдланов-алкашей, испортят поход на стадион 30 тыс человек.
Пиво люблю, но на стадике не надо, вот не надо. "Нулевочка" опять же есть, пей-не хочу.
Обязательно будут упитые быки, коих даже стюарды не смогут вывести, придется космонавтов запускать. Оно нам надо? Выпей до, выпей после, кто мешает. Я с семьей хожу и так бывают всякие соседи, еще и пропитых не хватает.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. При чем тут тарифы ЖКХ? Или стоимость выпитого на стадионах пива пойдет в зачет оплаты ЖКХ?
