Дмитрий Губерниев: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это алкоголизация населения, значит. А в алкомагазинах во всех домах почему-то нет алкоголизации»

Губерниев о пиве на стадионах: не думаю, что наша страна бы алкоголизировалась.

Дмитрий Губерниев , комментатор «Матч ТВ» и советник министра спорта РФ Михаила Дегтярева, раскритиковал решение не возобновлять продажу пива на российских стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил , что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом, поскольку ведомство считает, что это поспособствует алкоголизации населения.

«А знает ли Минздрав, что на стадионах есть напитки и покрепче, только не для всех? То есть алкоголизация в вип-ложах арен возможна, а для простых людей – нет. На самом деле запрет продажи пива на стадионах – ерунда полная. Можно было ограничить градус пива на аренах до 2,5-3, например, то есть продавать легкое пиво. Пивоваренные компании быстро сориентировались бы, и всем от этого было бы счастье. Пиво – это футбольный напиток.

У нас сейчас и так денег не хватает ни на что, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это, значит, алкоголизация. С моей точки зрения, решение заблокировать этот законопроект неправильное.

Я не думаю, что на стадионах наша страна резко алкоголизировалась бы. Когда во всех домах открываются алкогольные магазины, в этом нет почему-то алкоголизации населения, а как пиво на аренах, так сразу алкоголизация», – сказал Губерниев.

