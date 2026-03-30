Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»

Гаджиев про СССР: в 50-60-е в Москве черная и красная икра была по низким ценам.

Заслуженный тренер России и почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев вспомнил о жизни в СССР.

«Эмоции от советского времени разные, но преимущественно позитивные. В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?

Только во время горбачевского безобразия не стало порядка и товаров. Создавали искусственный дефицит, чтобы обогатиться. Но если брать послевоенные годы, было тяжело, но уже в конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров.

То время мало кто помнит. В основном сейчас говорят про период шатания, когда руководство не могло само с собой справиться. А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок. У нас были отличные результаты в футболе. Все шло нормально», – сказал 80-летний Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»