Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»
Заслуженный тренер России и почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев вспомнил о жизни в СССР.
«Эмоции от советского времени разные, но преимущественно позитивные. В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?
Только во время горбачевского безобразия не стало порядка и товаров. Создавали искусственный дефицит, чтобы обогатиться. Но если брать послевоенные годы, было тяжело, но уже в конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров.
То время мало кто помнит. В основном сейчас говорят про период шатания, когда руководство не могло само с собой справиться. А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок. У нас были отличные результаты в футболе. Все шло нормально», – сказал 80-летний Гаджиев.
Черная икра практически пропала из свободной продажи сразу после нэпа. Она, конечно, продолжала существовать и иногда ее в каких-то общедоступных магазинах, как говорится, выбрасывали, но было это редкостью. В закрытых распределителях она бывала, но тоже не всегда. С красной икрой до определенного времени было попроще, но в 60-е она тоже была в продаже не постоянно. Я уж не говорю о 70-х и, тем более, о 80-х.
А вот в лихих 90-х икра появилась, причем красная была тогда относительно доступной и по отношению к средним зарплатам более дешевой, чем сегодня, когда произошло вставание с колен, а также рывок и скачок.
Многие нормальные продукты можно было купить только если случайно дождаться появления и отстояв огромную очередь.
Так что может на московской кухне были все виды икры, а у остальных в это время дефицит был.
Но при этом туалетной бумаги не было, другие товары первой необходимости - очереди, дефицит. Точно красная и черная икра в Москве - это главная заслуга СССР?
"Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам"
Мифы это всё. Прям доступного не было почти ничего. Сейчас можно зайти в магазин и купить. Тогда было этого нельзя сделать.
"В конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров. То время мало кто помнит"
Здорово, конечно, что Гаджиев помнит, что было в Москве в конце 50-х. Но в его биографии указано, что только в 1976 году Гаджиев был направлен в учиться в Москву в Высшую школу тренеров. А до этого он жил и работал не в Москве.
"за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок"
Ну да, особенно после хрущевского 20 съезда и развенчания культа личности Сталина стало получше. Хотя бы некоторых людей реабилитировали после сталинских людоедских репрессий.
"У нас были отличные результаты в футболе"
Потому что страна была крупнее. Была Украина в составе СССР, в который было много футболистов. Если сейчас собрать сборную СССР, то была бы она тоже неслабой (но в сборной были бы в основном выходцы из Украины). Но это время прошло. Нет никакого толка его вспомнить. СССР распался закономерно, просуществовав жалкие по историческим меркам 70 лет. Ценности в этом образовании не было.