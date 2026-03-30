  Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»
Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»

Заслуженный тренер России и почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев вспомнил о жизни в СССР.

«Эмоции от советского времени разные, но преимущественно позитивные. В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?

Только во время горбачевского безобразия не стало порядка и товаров. Создавали искусственный дефицит, чтобы обогатиться. Но если брать послевоенные годы, было тяжело, но уже в конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров.

То время мало кто помнит. В основном сейчас говорят про период шатания, когда руководство не могло само с собой справиться. А тогда мы – воевавшая страна – за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок. У нас были отличные результаты в футболе. Все шло нормально», – сказал 80-летний Гаджиев.

Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

В 1962 году в Новочеркасске рабочих расстреляли видимо за то, что они не хотели черную икру есть.
Эх, какая прекрасная страна просто вязла и развалилась из-за своей прекрасности и искусственного дефицита!
Эх, какая прекрасная страна просто вязла и развалилась из-за своей прекрасности и искусственного дефицита!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
стоит ли фанатику рассказывать, что замедление роста русского населения происходило уже в СССР в связи с демографическим переходом, который неподвластен никакой экономической формации?
Кому нахрен нужна твоя икра разноцветная? Лучше расскажи про очереди на автомобиль и про возможность его купить.
Кому нахрен нужна твоя икра разноцветная? Лучше расскажи про очереди на автомобиль и про возможность его купить.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Кому нахрен нужен твой самолет ? Лучше расскажи про то, что в 50-60 , люди без паспортов жили и не могли с колхоза уйти в города .
Была икра, а в загнивающей Америке простой рабочий мог позволить дом и автомобиль с АКПП.
Лишнее подтверждение, что не стоит людям из спорта лезть в политику
Лишнее подтверждение, что не стоит людям из спорта лезть в политику
А комментаторам из спортса стоит
Мне вот интересно все так поносят Горбачева, но если их спросить при каком правителе они бы хотели жить, который похож на Сталина или на Горбачева? Интересно что они выберут)
Мне вот интересно все так поносят Горбачева, но если их спросить при каком правителе они бы хотели жить, который похож на Сталина или на Горбачева? Интересно что они выберут)
Этих в любое время спроси , кого они хотели бы видеть у власти , там будет Путин 🫠
Печально, когда человек выживает из ума, но дорогая редакция продолжает публиковать самые дикие его выступления, чтобы над этим выжившим из ума смеялись.

Черная икра практически пропала из свободной продажи сразу после нэпа. Она, конечно, продолжала существовать и иногда ее в каких-то общедоступных магазинах, как говорится, выбрасывали, но было это редкостью. В закрытых распределителях она бывала, но тоже не всегда. С красной икрой до определенного времени было попроще, но в 60-е она тоже была в продаже не постоянно. Я уж не говорю о 70-х и, тем более, о 80-х.

А вот в лихих 90-х икра появилась, причем красная была тогда относительно доступной и по отношению к средним зарплатам более дешевой, чем сегодня, когда произошло вставание с колен, а также рывок и скачок.
В СССР в продуктовых магазинах были в основном пустые прилавки.
Многие нормальные продукты можно было купить только если случайно дождаться появления и отстояв огромную очередь.
Мои родные в 70-х ездили из областного центра в Москву (350 км), чтобы купить колбасы и товаров, потому что в своём городе не было (при населении в 400 тысяч на минуточку).

Так что может на московской кухне были все виды икры, а у остальных в это время дефицит был.
"В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра"

Но при этом туалетной бумаги не было, другие товары первой необходимости - очереди, дефицит. Точно красная и черная икра в Москве - это главная заслуга СССР?

"Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам"

Мифы это всё. Прям доступного не было почти ничего. Сейчас можно зайти в магазин и купить. Тогда было этого нельзя сделать.

"В конце 50-х годов в Москве вы могли спокойно купить красную и черную икру, любые сорта колбас и сыров. То время мало кто помнит"

Здорово, конечно, что Гаджиев помнит, что было в Москве в конце 50-х. Но в его биографии указано, что только в 1976 году Гаджиев был направлен в учиться в Москву в Высшую школу тренеров. А до этого он жил и работал не в Москве.

"за первое десятилетие сделали такой сумасшедший рывок"

Ну да, особенно после хрущевского 20 съезда и развенчания культа личности Сталина стало получше. Хотя бы некоторых людей реабилитировали после сталинских людоедских репрессий.

"У нас были отличные результаты в футболе"

Потому что страна была крупнее. Была Украина в составе СССР, в который было много футболистов. Если сейчас собрать сборную СССР, то была бы она тоже неслабой (но в сборной были бы в основном выходцы из Украины). Но это время прошло. Нет никакого толка его вспомнить. СССР распался закономерно, просуществовав жалкие по историческим меркам 70 лет. Ценности в этом образовании не было.
Ответ Evgeny Valyaev
На счет ценности спорно, все-таки тогда нас не отстраняли, с остальным согласен.
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
28 марта, 20:58
Гаджиев о наводнении в Дагестане и матче «Махачкалы» с «Балтикой»: «У нас так долго дожди не идут, времени еще много. Уверен, что не придется переносить»
28 марта, 18:59
«Нужно показывать недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, гимн играется. Спорт – политический инструмент влияния». Гаджиев о матчах с Мали и Гватемалой
16 февраля, 14:38
«Запрет России – убогая вещь, которая должна потерпеть крах. Некоторым сложно смириться с тем, что она была, есть и будет сильной, в том числе в спорте». Гаджиев о возможном возвращении
2 февраля, 18:32
