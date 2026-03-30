  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
0

Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»

Алексей Попов: Талалаев переживет медные трубы, со временем успокоится.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В концовке матча с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Андрей Викторович всегда хотел показать, что он квалифицированный тренер. Ему не давали поработать, а сейчас ему эту возможность дали. У него прет! Естественно, что из него вылазит все это, потому что ему не доверяли, говорили, что он никакой, а вот его ответ. Отсюда и агрессия.

Со временем это все пройдет, он успокоится. Медные трубы переживают не все, но Талалаев переживет. Куда уже круче», – сказал Попов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoАлексей Попов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
