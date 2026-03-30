Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
В концовке матча с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0) Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.
«Андрей Викторович всегда хотел показать, что он квалифицированный тренер. Ему не давали поработать, а сейчас ему эту возможность дали. У него прет! Естественно, что из него вылазит все это, потому что ему не доверяли, говорили, что он никакой, а вот его ответ. Отсюда и агрессия.
Со временем это все пройдет, он успокоится. Медные трубы переживают не все, но Талалаев переживет. Куда уже круче», – сказал Попов.