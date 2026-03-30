Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»

Уоддл о «Тоттенхэме»: смена тренера ничего не изменит.

Бывший футболист «Тоттенхэма» Крис Уоддл считает, что смена главного тренера не спасет «шпор» от вылета из АПЛ.

В воскресенье «Тоттенхэм» объявил об отставке Игора Тудора спустя 44 дня после назначения. За 7 туров до конца чемпионата команда находится на 17-м месте в АПЛ в одном очке от зоны вылета.

«Все идет к Чемпионшипу. Я очень обеспокоен тем, что происходит в клубе. Не могу поверить, что клуб такой величины оказался в такой ситуации. После результата против «Ноттингем Форест» (0:3 в АПЛ – Спортс’‘) «Тоттенхэм », по сути, стал главным претендентом на одно из трех мест в зоне вылета.

Посмотрите на тренеров, которые работали в «Тоттенхэме» в последние годы. Антонио Конте , Жозе Моуринью – это признанные победители. Что-нибудь изменилось? Не думаю, что новый тренер в «Тоттенхэме» что-то изменит. Игроки недостаточно хороши, и это не изменится с приходом нового тренера.

Я смотрю на команду, на отдельных игроков, которые, похоже, не способны вытащить клуб из ямы, в которой он оказался. Хватит ли у них сил на борьбу за сохранение в АПЛ ? Смогут ли они засучить рукава? Не уверен, что у этих игроков достаточно сил, чтобы остановить развал.

Дело не в тренерах, дело в изменении культуры на высшем уровне клуба. Игроки должны взять на себя часть ответственности, но главными виновниками являются совет директоров и руководство клуба.

Они не вкладывали деньги в игроков. Они всегда покупают игроков на будущее, но «Тоттенхэму» нужны игроки для настоящего. В клубе полный бардак», – сказал Уоддл в интервью 10bet.