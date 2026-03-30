  «Барса» хочет, чтобы Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем» и перешел свободным агентом. Каталонцы не могут выкупить защитника с учетом его большой зарплаты (Marca)
«Барса» хочет, чтобы Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем» и перешел свободным агентом. Каталонцы не могут выкупить защитника с учетом его большой зарплаты (Marca)

«Барса» хочет, чтобы Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем».

«Барселона» заинтересована в сохранении флангового защитника Жоау Канселу, но может позволить себе это только на определенных условиях.

Каталонцы арендовали 31-летнего футболиста сборной Португалии у «Аль-Хилаля» в зимнее трансферное окно. В 7 матчах Ла Лиги Жоау забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Marca сообщает, что сине-гранатовые не могут позволить себе выкуп Канселу с учетом его большой зарплаты в саудовском клубе. Новая аренда португальца также невозможна – у него остался один год по контракту, а новое соглашение пока не обсуждается.

Идея «Барселоны» состоит в том, чтобы Канселу договорился о расторжении контракта с «Аль-Хилалем», а затем перешел в каталонский клуб на правах свободного агента. Однако тогда Жоау потеряет значительную сумму денег, учитывая его высокую зарплату – он играет за «Барсу» только потому, что его оклад был снижен на треть на время аренды.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Классная схема развода Арабов- продать им игрока, а потом он либо в аренду возращается в Европу с той же зп-шкой, либо просишь его разорвать контракт и бесплатно берешь)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Классная схема развода Арабов- продать им игрока, а потом он либо в аренду возращается в Европу с той же зп-шкой, либо просишь его разорвать контракт и бесплатно берешь)
Думаю, не стоит за них волноваться - арабы сами кого хочешь разведут...
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Классная схема развода Арабов- продать им игрока, а потом он либо в аренду возращается в Европу с той же зп-шкой, либо просишь его разорвать контракт и бесплатно берешь)
люди не бедные, как-то переживут
у них прямо сейчас финансовые потери гораздо крупнее изо дня в день
футбольчик на десятом месте
Какая беда. снова нужно полировать рычаг для осуществления хотелок
А что такое? На Холанда все деньги потратили?😂
Ответ Бутсы Крооса
Мем, а не клуб
Больше, чем мем.
Ситуация не самая очевидная для игрока. Да, Канселу дает класс, но его карьера уже входит в завершающую фазу, а деньги на кону немалые. При пессимистичном раскладе поймает плохую форму и будет сидеть на скамейке, но уже совсем на другом окладе. Хотя такие возвращение сильных игроков в топ-клубы безусловно радуют)
Т.е хотят на елку залезть и жопу не поцарапать
Как швейцарские часы
Бальде отправить вместо Канселу арабам.
Ну звучит логично. В Аравии на него не рассчитывают, летом все равно продать не смогут, проще контракт разорвать и на зп сэкономить
"Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была бы у меня на посылках"
