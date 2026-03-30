Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Не должно быть лимита. Это не приведет к улучшению футбола. Нужно принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции»

Глава Федерации футбола Петербурга: не должно быть никаких лимитов.

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский выступил против лимита на легионеров.

– Мне интересно, как развивается российский футбол. А из мировых чемпионатов больше всего нравится испанский. Всегда интересно противостояние «Реала» и «Барселоны», матчи английских клубов. Хотя мы уже, скорее, по привычке, называем это чемпионатами стран – по факту в лучших лигах мира играют основные мировые интернациональные звезды, поэтому они и интересны.

– То есть вы не за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ?

– По поводу лимита моя позиция всегда была одинаковой – не должно быть никаких лимитов. Это не приведет к улучшению качества нашего футбола. Нужно идти в ногу с футбольным сообществом и принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции.

Конечно, мне тоже хочется, чтобы, условно, Андрей Мостовой выходил за «Зенит» почаще. Но если он проигрывает свою позицию Педро , значит, нужно работать над этим или что-то менять. Круговой вот принял решение сменить команду и теперь постоянно играет в ЦСКА ...

Тяжело быть всегда на виду в такой команде, как «Зенит ». При этом посмотрите: Максим Глушенков пришел и стал лидером команды! Российский игрок, играет на достаточно высоком уровне. Особенно, когда у Максима все в порядке с настроением – он просто огонь! Все видят, что это игрок совершенно другого уровня.

У российских футболистов достаточно возможностей, чтобы проявить себя. Посмотрите на Батракова – он же заиграл в «Локомотиве» не потому, что в команде сплошь российские игроки. Просто появился талант, который смог выдержать конкуренцию.

В «Зените» в свое время тоже была плеяда талантливых игроков: Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов. Все они заиграли на высоком уровне. Сейчас есть некая тенденция привозить бразильских игроков, но перед клубом стоит задача – выигрывать чемпионат.

Галицкий пытался создать «Краснодар» только из воспитанников – и посмотрите, сколько сейчас там игроков с иностранными паспортами! Возможно, даже побольше, чем в «Зените». Все зависит от задач, которые ставит перед собой клуб.

Чтобы появлялись новые ребята, нужно повышать уровень детско-юношеского футбола. И это уже происходит – пожалуйста, Шилов уже растет на глазах. Да, сейчас у него травма, но он самобытный игрок с хорошим ударом, видит поле. Уверен, что из него вырастет хороший футболист, – сказал Бельский.