  • Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Не должно быть лимита. Это не приведет к улучшению футбола. Нужно принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции»
Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга и председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский выступил против лимита на легионеров.

– Мне интересно, как развивается российский футбол. А из мировых чемпионатов больше всего нравится испанский. Всегда интересно противостояние «Реала» и «Барселоны», матчи английских клубов. Хотя мы уже, скорее, по привычке, называем это чемпионатами стран – по факту в лучших лигах мира играют основные мировые интернациональные звезды, поэтому они и интересны.

– То есть вы не за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ?

– По поводу лимита моя позиция всегда была одинаковой – не должно быть никаких лимитов. Это не приведет к улучшению качества нашего футбола. Нужно идти в ногу с футбольным сообществом и принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции.

Конечно, мне тоже хочется, чтобы, условно, Андрей Мостовой выходил за «Зенит» почаще. Но если он проигрывает свою позицию Педро, значит, нужно работать над этим или что-то менять. Круговой вот принял решение сменить команду и теперь постоянно играет в ЦСКА...

Тяжело быть всегда на виду в такой команде, как «Зенит». При этом посмотрите: Максим Глушенков пришел и стал лидером команды! Российский игрок, играет на достаточно высоком уровне. Особенно, когда у Максима все в порядке с настроением – он просто огонь! Все видят, что это игрок совершенно другого уровня.

У российских футболистов достаточно возможностей, чтобы проявить себя. Посмотрите на Батракова – он же заиграл в «Локомотиве» не потому, что в команде сплошь российские игроки. Просто появился талант, который смог выдержать конкуренцию.

В «Зените» в свое время тоже была плеяда талантливых игроков: Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Игорь Денисов. Все они заиграли на высоком уровне. Сейчас есть некая тенденция привозить бразильских игроков, но перед клубом стоит задача – выигрывать чемпионат.

Галицкий пытался создать «Краснодар» только из воспитанников – и посмотрите, сколько сейчас там игроков с иностранными паспортами! Возможно, даже побольше, чем в «Зените». Все зависит от задач, которые ставит перед собой клуб.

Чтобы появлялись новые ребята, нужно повышать уровень детско-юношеского футбола. И это уже происходит – пожалуйста, Шилов уже растет на глазах. Да, сейчас у него травма, но он самобытный игрок с хорошим ударом, видит поле. Уверен, что из него вырастет хороший футболист, – сказал Бельский.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
Лимит зло. Но серьезные аргументы у противников появятся только тогда, когда мы вернёмся в еврокубки.
Вот накидают нам полную шапку команды из условного Казахстана - и станет понятен уровень лимитчиков.
Комментарий скрыт
Станут тасовать тренеров-физруков, ну может дело в тренере плохом, а не в системе)
1) Бельский назвал вещи своими именами: лимиты на легионеров — это не развитие, а самообман. Футбол растёт только в конкуренции, а не в тепличных условиях. Если российский игрок не тянет уровень — значит, нужно поднимать его, а не опускать планку для всех.
2) Испания, Англия, Германия — их чемпионы не потому, что закрыли границы, а потому что создали систему, где таланты пробиваются сами. Мостовой, Кержаков, Аршавин — они заиграли не из-за лимитов, а несмотря на них.
3) Вместо искусственных барьеров — инвестиции в академию, тренировки, инфраструктуру. Иначе мы так и будем наблюдать, как «Зенит» покупает бразильцев, а РПЛ медленно скатывается в провинциальную лигу.
- На улице прекрасная погода, светит солнце, небо без облачка, птички поют.
- то есть вы против ужесточения лимита?
ну вот соберитесь вашей петербуржской компанией ( не последние люди в стране мягко говоря) и донесите эту информацию до банщика , что бы перестал делать ерунду с лимитом
Банщик ничего не решает) Удобная фигура на нужном посте.
Давайте на его место тогда привезем иностранцев. Что такого то ? Конкуренция.
Или конкуренция только у тех кто пониже в должности что ли ?
Можно было бы рассмотреть вариант с дифференцированным лимитом в привязке к уровню гос.участия (в любом формате). Краснодар как частный клуб может привлекать больше иностранцев - это их выбор и право. Сделать ограничение мягкое, чтобы у россиян был шанс. А для тех, кто сидит на гос.деньгах - жесткий лимит. Областные бюджеты или деньги компаний с гос.участием нет смысла тратить на бразильцев - хотите иметь отношение к клубу, стимулируйте пацанов из академий и давайте им возможности. Понятно, что и это требовало бы проработки, но сам подход можно было бы рассмотреть
>стимулируйте пацанов из академий
Всегда так прикалывают эти новаторские идеи. Вы как это реализовать собрались? Особенно в случае типа Вани Соловьева или Вани Игнатьева, когда игрок вообще ничего из себя не представляет, но считает себя звяздой?
Снизить зарплаты тогда , согласно рейтинга фифа
Вопрос только в одном - заставят его переменить позицию, или место работы? А так - он 100% прав.
Ответ довольно простой - ничего не изменится, он же чей-то дружбан наверняка, поэтому и может высказывать свою позицию по отношению к лимиту))

А вот был бы он хрен с горы, уже давно бы его убрали))
Нетипичный голос Питербурга этот Бельский.
