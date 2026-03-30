  • Директор сборной Египта против перехода Салаха в МЛС: «Вы будете помнить о нем не больше, чем я о Месси – даже не пытаюсь за ним следить. Слишком далеко от всеобщего внимания»
Директор сборной Египта: я бы предпочел, чтобы Салах остался в Европе.

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан считает, что Мохамеду Салаху не стоит переходить в МЛС.

На прошлой неделе 33-летний вингер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Лично я предпочел бы, чтобы он остался в Европе. Я слышал об интересе «ПСЖ», «Баварии» и клубов Серии А.

Переезд в МЛС? Он был бы слишком далеко от всеобщего внимания. Вы будете помнить Салаха не больше, чем я сейчас помню Месси, я даже не пытаюсь следить за ним.

Если он не получит предложений из Европы, то переход в чемпионат Саудовской Аравии был бы хорошим вариантом, особенно с такими громкими именами, как Криштиану [Роналду]», – сказал Хассан в интервью On Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
До слёз с последнего абзаца :)
Вот это советчик)
Не, я согласен, что было бы лучше ему остаться в Европе. Но говорить, что верблюжий чемпионат лучше МЛС, - ну это просто смех
Египетский наркоман))))))
Салах и так в ужасной форме а в Бургер лиге совсем потеряет кондиции. для сборной Египта это минус игрок
Кто это, месси?
В Америке играет. Бейсболист, наверное
Ну вот футбольный человек сказал правду об МЛС 👍 глорикам Месси конечно же эта правда не понравилась 😁
