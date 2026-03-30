Директор сборной Египта против перехода Салаха в МЛС: «Вы будете помнить о нем не больше, чем я о Месси – даже не пытаюсь за ним следить. Слишком далеко от всеобщего внимания»
Директор сборной Египта Ибрагим Хассан считает, что Мохамеду Салаху не стоит переходить в МЛС.
На прошлой неделе 33-летний вингер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
«Лично я предпочел бы, чтобы он остался в Европе. Я слышал об интересе «ПСЖ», «Баварии» и клубов Серии А.
Переезд в МЛС? Он был бы слишком далеко от всеобщего внимания. Вы будете помнить Салаха не больше, чем я сейчас помню Месси, я даже не пытаюсь следить за ним.
Если он не получит предложений из Европы, то переход в чемпионат Саудовской Аравии был бы хорошим вариантом, особенно с такими громкими именами, как Криштиану [Роналду]», – сказал Хассан в интервью On Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
Не, я согласен, что было бы лучше ему остаться в Европе. Но говорить, что верблюжий чемпионат лучше МЛС, - ну это просто смех