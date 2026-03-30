  • Егор Титов: «Поколение 80-х приучило, что «Спартак» всегда должен быть первым. Сейчас все иначе – «Спартак» претендует на 5-6-е места, а борьба идет между «Зенитом» и «Краснодаром»
Егор Титов: «Поколение 80-х приучило, что «Спартак» всегда должен быть первым. Сейчас все иначе – «Спартак» претендует на 5-6-е места, а борьба идет между «Зенитом» и «Краснодаром»

Егор Титов: поколение 80-х приучило, что «Спартак» всегда должен быть первым.

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов считает, что соотношение сил в чемпионате России изменилось со времен его игровой карьеры.

– Спартаковские поклонники довольны последними матчами. Увидели ли вы признаки становления «Спартака» при новом тренере?

– Болельщики живут эмоциями. Сыграли хороший матч – все у нас замечательно, сыграли плохо – все пропало. Но на ситуацию нужно смотреть по дистанции. Конечно, хочется, чтобы у «Спартака» все получалось. Если вы помните, осенью 2024 года при Деяне Станковиче команда выиграла шесть матчей подряд, показывала великолепный футбол, и казалось, что так будет и весной. Такой классный «Спартак» хочется видеть постоянно.

Хуан Карлос Карседо – это не посторонний «Спартаку» человек, он уже работал в клубе вместе с Унаи Эмери и понимает, что здесь очень требовательный болельщик. Наше поколение, поколение спартаковцев 80‑х, приучило всех к тому, что «Спартак» всегда должен быть первым, выигрывал много чемпионских титулов. Сегодня же история обстоит иначе: «Спартак» претендует на пятые‑шестые места, а другие команды привыкают, что есть борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», но «Спартака» в числе соискателей на золотые медали нет.

– Впереди еще восемь туров, есть хороший шанс забраться на третье место.

– Мы видим, что вытворяет «Балтика», каких результатов добивается. Уверен, сенсации еще будут. И почему тогда «Спартак», имея в составе классных легионеров, не может быть в таблице на месте калининградцев?

– Феномен «Балтики» еще предстоит изучить.

– Отмечу работу главного тренера Андрея Талалаева и его штаба, они сделали качественный продукт. «Балтику» в Калининграде очень любят, заполняют стадион. Я был в Калининграде, публика там замечательная. Этот клуб показывает, что можно создать классную команду, имея в разы меньше денег, – сказал Титов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно больше сильных команд в чемпионате.Спартак каждый год начинает за здравие,заканчивает за упокой.
Всё верно, хотите ещё раз попробовать make Spartak great again?
По моему в ваше прошлое пришествие за 5 место боролись, а потом внедряли 7-го защитника, ну и много чего ещё интересного делали.
По мне так лучше бы помолчал про места...
Рекомендуем
Главные новости
«Винисиус лучше Ямаля. Он принес «Реалу» две ЛЧ, сыграл ключевую роль, разрывал соперников, забил в двух финалах. В прайме он лучше». Журналист El Chiringuito Агирре о вингерах «Реала» и «Барсы
2 минуты назад
Губерниев о запрете пива на стадионах: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво – это алкоголизация, значит. Знает ли Минздрав, что в вип-ложах есть напитки и покрепче?»
6 минут назад
Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»
23 минуты назад
«Барса» хочет, чтобы Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем» и перешел свободным агентом. Каталонцы не могут выкупить защитника с учетом его большой зарплаты (Marca)
39 минут назад
Директор сборной Египта против перехода Салаха в МЛС: «Вы будете помнить о нем не больше, чем я о Месси – даже не пытаюсь за ним следить. Слишком далеко от всеобщего внимания»
52 минуты назад
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Не должно быть лимита. Это не приведет к улучшению футбола. Нужно принимать решения не ради популизма, а во имя роста конкуренции»
53 минуты назад
Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»
сегодня, 10:20
Кисляк о ЦСКА: «Мы на стороне Челестини. Многое из написанного – чушь собачья! Неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты чуть-чуть хуже»
сегодня, 10:11
Батчи об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, я впервые столкнулся – в Португалии проблем не было. Но мы находим решения, чтобы оставаться на связи с родными»
сегодня, 09:59
Глушенков о том, что бы поменял в себе: «Ничего не хочу»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
21 минуту назад
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
37 минут назад
Карл-Хайнц Румменигге: «Доходы агентов оседают в их карманах, а не циркулируют в футболе – это наносит большой ущерб. Политики за свободную конкуренцию, но расходы вышли из-под контроля»
сегодня, 10:33
Директор сборной Никарагуа: «Отстранение России несправедливо, наказание чрезмерно. США не дисквалифицированы – для меня это выглядит абсурдно»
сегодня, 10:02
Лукаку о сезоне: «Травма, личная потеря – я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии. Я никогда не повернусь спиной к «Наполи», но сейчас я должен быть на 100% здоров»
сегодня, 09:47
Тренер Мали Саинтфит о поездке в Россию в 1990-е: «Всегда восхищался советскими клубами – у меня даже футболка была с надписью CCCP. В Москве очень понравилось, Красная площадь и Кремль впечатлили»
сегодня, 09:38
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
сегодня, 09:12
Глушенков о лучшем футболисте сборной России в XXI веке: «Круговой. У него очень хороший удар»
сегодня, 08:36
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
сегодня, 08:24
Товарищеские матчи. Новая Зеландия разгромила Чили, Германия против Ганы
сегодня, 08:10
Рекомендуем