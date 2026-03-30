Егор Титов: «Поколение 80-х приучило, что «Спартак» всегда должен быть первым. Сейчас все иначе – «Спартак» претендует на 5-6-е места, а борьба идет между «Зенитом» и «Краснодаром»

Егор Титов: поколение 80-х приучило, что «Спартак» всегда должен быть первым.

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов считает, что соотношение сил в чемпионате России изменилось со времен его игровой карьеры.

– Спартаковские поклонники довольны последними матчами. Увидели ли вы признаки становления «Спартака» при новом тренере?

– Болельщики живут эмоциями. Сыграли хороший матч – все у нас замечательно, сыграли плохо – все пропало. Но на ситуацию нужно смотреть по дистанции. Конечно, хочется, чтобы у «Спартака» все получалось. Если вы помните, осенью 2024 года при Деяне Станковиче команда выиграла шесть матчей подряд, показывала великолепный футбол, и казалось, что так будет и весной. Такой классный «Спартак» хочется видеть постоянно.

Хуан Карлос Карседо – это не посторонний «Спартаку » человек, он уже работал в клубе вместе с Унаи Эмери и понимает, что здесь очень требовательный болельщик. Наше поколение, поколение спартаковцев 80‑х, приучило всех к тому, что «Спартак» всегда должен быть первым, выигрывал много чемпионских титулов. Сегодня же история обстоит иначе: «Спартак» претендует на пятые‑шестые места, а другие команды привыкают, что есть борьба между «Зенитом » и «Краснодаром», но «Спартака» в числе соискателей на золотые медали нет.

– Впереди еще восемь туров, есть хороший шанс забраться на третье место.

– Мы видим, что вытворяет «Балтика», каких результатов добивается. Уверен, сенсации еще будут. И почему тогда «Спартак», имея в составе классных легионеров, не может быть в таблице на месте калининградцев?

– Феномен «Балтики» еще предстоит изучить.

– Отмечу работу главного тренера Андрея Талалаева и его штаба, они сделали качественный продукт. «Балтику» в Калининграде очень любят, заполняют стадион. Я был в Калининграде, публика там замечательная. Этот клуб показывает, что можно создать классную команду, имея в разы меньше денег, – сказал Титов.