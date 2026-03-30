  • Карл-Хайнц Румменигге: «Доходы агентов оседают в их карманах, а не циркулируют в футболе – это наносит большой ущерб. Политики за свободную конкуренцию, но расходы вышли из-под контроля»
Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о негативном влиянии агентов на футбол.

– Нужно ли как-то ограничивать агентов?

– Мы все в одной лодке, нам всем нужно сесть за стол переговоров – агентам, федерациям, лигам и клубам. Мы сбились с пути.

Прошлым летом агентам в виде бонусов было выплачено 1,347 миллиарда долларов. Пять лет назад они получили 500 миллионов – и это уже было очень много. 

Если «Бавария» покупает футболиста у «Фрайбурга», «Фрайбург» берет игрока у «Майнца», а «Майнц» – еще у кого-то, и деньги циркулируют в футболе. Но то, что получают агенты, оседает в их карманах, и это наносит большой ущерб нашему спорту. В «Баварии» мы собираемся более решительно работать над решением этой проблемы.

– Что вы имеете в виду?

– Во-первых, «Бавария» – это не то направление, которое агенты могут легко проигнорировать. Если мы больше не захотим работать с представителем футболиста, это будет иметь последствия. 

Кроме того, мы должны продолжать добиваться реформ ФИФА в отношении трансферов: идея о фиксированных пяти процентах от годовой зарплаты футболиста, поступающих агенту, превосходна. Это хорошая отправная точка. Сейчас – около десяти процентов.

Необходимо совместное решение, поскольку, помимо непомерно высоких зарплат, самой большой проблемой в футболе являются комиссионные агентов. К сожалению, немецкие суды до сих пор отклоняли предложение об ограничении комиссионных.

– Вы оптимистично настроены по поводу того, что решение по этому вопросу будет?

– Во-первых, мы должны попытаться решить проблему мирным путем. Если это не сработает, тогда нам придется обратиться в европейские суды. Пока политики довольно неохотно принимают такого рода регулирование, предпочитая свободную конкуренцию. Но Брюсселю также следует понимать, что расходы в мире футбола полностью вышли из-под контроля, – сказал Румменигге.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Всё верно сказал. Но и без агентов никак...большая часть футболистов юридически не грамотны, а значит если убрать агентов, будет обратная сторона медали. Но баланс нужно искать на уровне УЕФА...
Зарплаты и бонусы футболистов надо полагать циркулируют в футболе? Что за бред старческий
