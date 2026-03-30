  Кисляк о ЦСКА: «Мы на стороне Челестини. Многое из написанного – чушь собачья! Неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты чуть-чуть хуже»
Кисляк о ЦСКА: «Мы на стороне Челестини. Многое из написанного – чушь собачья! Неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты чуть-чуть хуже»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на конфликт защитника армейцев Мойзеса Барбозы с главным тренером команды Фабио Челестини.

Бразилец после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на игру Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1). Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».

«Немного неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты идут чуть-чуть хуже. На мой взгляд, в такие моменты нужно оказать поддержку команде, а не писать такого рода вещи.

Многое из того, что было написано, – чушь собачья! Могу сказать, что команда полностью доверяет тренеру, между нами нет никаких недопониманий. Мы на стороне Челестини.

Понятно, что результаты были неудовлетворительными, мы провалили старт по весне. Но я уверен, что мы сделаем правильные выводы. На ошибках учатся, и поражения делают тебя только сильнее», – сказал 20-летний футболист сборной России.

Источник: «РБ Спорт»
Не обращайте на Генича внимания: он не относится ни к журналистам, ни к экспертам. Просто бывший посредственный игрочишка и Васин холуй
Молод Кисляк, не знает, что мясные журналисты готовы всех, кроме своей команды, смешать с грязью, им только дай крошечный повод
Молод Кисляк, не знает, что мясные журналисты готовы всех, кроме своей команды, смешать с грязью, им только дай крошечный повод
Генич мясной журналист?
Генич мясной журналист?
А какой же? "Давай, Промес, давай родной" (с)
4 поражения в пяти матчах это никак не "чуть хуже" результаты. Причем не то что Краснодар ярче в большинстве играл, так и Ахмат в равных составах гораздо интереснее смотрелся
Нет журналистов. Почти совсем нет.
Эти люди называются по-другому.
что за бездарь вещает; нужно было закрыть эту передачу после ухода Василия ...
что то кисляк разговорился слишком много
