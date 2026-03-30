Кисляк о ЦСКА: «Мы на стороне Челестини. Многое из написанного – чушь собачья! Неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты чуть-чуть хуже»

Кисляк о ЦСКА: мы на стороне Челестини, многое из написанного – чушь собачья.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на конфликт защитника армейцев Мойзеса Барбозы с главным тренером команды Фабио Челестини .

Бразилец после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на игру Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1). Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич заявил : «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».

«Немного неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты идут чуть-чуть хуже. На мой взгляд, в такие моменты нужно оказать поддержку команде, а не писать такого рода вещи.

Многое из того, что было написано, – чушь собачья! Могу сказать, что команда полностью доверяет тренеру, между нами нет никаких недопониманий. Мы на стороне Челестини.

Понятно, что результаты были неудовлетворительными, мы провалили старт по весне. Но я уверен, что мы сделаем правильные выводы. На ошибках учатся, и поражения делают тебя только сильнее», – сказал 20-летний футболист сборной России.