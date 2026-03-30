Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»

Эдин Джеко: если Италия боялась играть с Уэльсом, что-то не так.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о праздновании игроками сборной Италии победы боснийцев над Уэльсом.

В четверг сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (2:0), а Босния и Герцеговина победила Уэльс (1:1, 4:2 по пенальти). Итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче 31 марта.

В сеть попало видео, на котором Федерико Димарко и другие игроки сборной Италии после своего матча смотрят серию пенальти в игре своих потенциальных соперников и радуются победе боснийцев.

«Прошло 20 лет с тех пор, как я забил свой первый гол за сборную в матче против Турции. Это показывает, что карьера игрока проходит быстро, и нужно наслаждаться каждым моментом. Я хорошо знаю сборную Италии, я играл с некоторыми футболистами из «Ромы», «Интера » и «Фиорентины». Мы хорошо знаем друг друга, и они тоже проанализировали нашу игру.

Мы все видели, что произошло. Я могу честно сказать, что это совершенно нормальная история. Как я уже говорил, у каждого из нас есть свои предпочтения. Может быть, мне тоже не хотелось играть в финале против Италии. Я не могу праздновать победу, потому что буду играть против них. Но, очевидно, сегодня нужно быть осторожнее, с социальными сетями все становится преувеличенным, как в этом случае.

Италия не хотела играть с Уэльсом, не знаю почему. Мы приехали к ним без страха и победили. Я не понимаю, почему Италия должна бояться Уэльса или Боснии. Это невероятная сборная, которая четыре раза выигрывала чемпионат мира, но если они боятся играть в Уэльсе, значит, что-то не так. Возможно, нам тоже следует сделать вывод, что в этом матче у них могут быть проблемы. Для них многое поставлено на карту после двух непопаданий на чемпионат мира. Это означает, что они боятся.

Димарко написал мне, что не хотел никого обидеть, я ответил: «О чем речь?» У меня нет никаких проблем», – сказал Джеко.