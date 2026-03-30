  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»
11

Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»

Эдин Джеко: если Италия боялась играть с Уэльсом, что-то не так.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался о праздновании игроками сборной Италии победы боснийцев над Уэльсом.

В четверг сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 (2:0), а Босния и Герцеговина победила Уэльс (1:1, 4:2 по пенальти). Итальянцы встретятся с боснийцами в финальном стыковом матче 31 марта.

В сеть попало видео, на котором Федерико Димарко и другие игроки сборной Италии после своего матча смотрят серию пенальти в игре своих потенциальных соперников и радуются победе боснийцев.

«Прошло 20 лет с тех пор, как я забил свой первый гол за сборную в матче против Турции. Это показывает, что карьера игрока проходит быстро, и нужно наслаждаться каждым моментом. Я хорошо знаю сборную Италии, я играл с некоторыми футболистами из «Ромы», «Интера» и «Фиорентины». Мы хорошо знаем друг друга, и они тоже проанализировали нашу игру.

Мы все видели, что произошло. Я могу честно сказать, что это совершенно нормальная история. Как я уже говорил, у каждого из нас есть свои предпочтения. Может быть, мне тоже не хотелось играть в финале против Италии. Я не могу праздновать победу, потому что буду играть против них. Но, очевидно, сегодня нужно быть осторожнее, с социальными сетями все становится преувеличенным, как в этом случае.

Италия не хотела играть с Уэльсом, не знаю почему. Мы приехали к ним без страха и победили. Я не понимаю, почему Италия должна бояться Уэльса или Боснии. Это невероятная сборная, которая четыре раза выигрывала чемпионат мира, но если они боятся играть в Уэльсе, значит, что-то не так. Возможно, нам тоже следует сделать вывод, что в этом матче у них могут быть проблемы. Для них многое поставлено на карту после двух непопаданий на чемпионат мира. Это означает, что они боятся.

Димарко написал мне, что не хотел никого обидеть, я ответил: «О чем речь?» У меня нет никаких проблем», – сказал Джеко.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoЭдин Джеко
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу
logoвысшая лига Уэльс
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoИнтер
logoФедерико Димарко
logoШальке
logoФиорентина
logoРома
logoД2 Германия
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что сказать. Если эти выйдут с двойным настроем и выбьют итальянцев - будет эпично.
Радовались, что далеко ехать не придется. Да и не любят тифози в Великобритании.
итальянские футболисты просто хорошо в ставках разбираются . Против Боснии идут они за 1,55, против Уэльса за 2 в гостях было бы. Шансы заметно выше против Боснии. Тонали все это им объяснил во время серии пенальти
Ответ arturvadimych
итальянские футболисты просто хорошо в ставках разбираются . Против Боснии идут они за 1,55, против Уэльса за 2 в гостях было бы. Шансы заметно выше против Боснии. Тонали все это им объяснил во время серии пенальти
Значит проход Боснии за 4)
Ответ zzzeeerrrooo
Значит проход Боснии за 4)
думаю, Тонали и это объяснит
Джеко тут пытается надавить морально на итальянцев, в принципе молодец. Но вообще, шанс проиграть есть у любой команды против любой команды, и вполне адекватно хотеть себе соперника послабее, чтобы этот шанс уменьшить
Рано открывать шампанское 🍾
То что итальянцы боятся очередного провала - факт. Хорошая команда должна этим пользоваться, но является ли таковой Босния это вопрос.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
