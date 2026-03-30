Батчи об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, я впервые столкнулся – в Португалии проблем не было. Но мы находим решения, чтобы оставаться на связи с родными»

Батчи об ограничении интернета в Краснодаре: сложно, в Португалии проблем не было.

Полузащитник «Краснодара » Жоау Батчи поделился мнением об ограничении интернета и связи в Краснодаре.

В ряде регионов России происходит ограничение мобильной связи и интернета. Это объясняется соображениями безопасности.

«Это сложно, ограничение связи вызывает трудности, но мы находим решения, чтобы оставаться на связи с родными и близкими.

Я впервые столкнулся с таким – в Португалии с этим проблем не было. Не могу сказать, что это как-то сильно влияет на меня, но главное, что так или иначе я могу общаться со своей семьей», – сказал 27-летний анголец, игравший до этого только за португальские клубы.

