Глушенков о том, что бы поменял в себе: ничего не хочу.

Полузащитник «Зенита » и сборной России Максим Глушенков заявил, что ничего не хочет менять в себе.

– Многие отмечают, что ты немногословен. А на какую тему ты можешь разговаривать часами?

– На ту, которая мне понравится.

– Прозвище «Безумный Макс» тебе по душе?

– Если называют, то пусть. Ровно к этому отношусь.

– Как тебя называют в сборной? Самое забавное прозвище, с которым ты сталкивался?

– В сборной я либо Макс, либо Глуш, а кто меня знает с давних времен, называет «Жук».

– Если ты мог бы изменить что-то в себе, что бы это было?

– Ничего не хочу, – сказал Глушенков.