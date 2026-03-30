Директор сборной Никарагуа: «Отстранение России несправедливо, наказание чрезмерно. США не дисквалифицированы – для меня это выглядит абсурдно»

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас считает несправедливым отстранение российских команд от международных турниров.

В минувшую пятницу сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в BetBoom товарищеском матче в Краснодаре.

– Что скажете о дисквалификации России из международного футбола?

– Когда возникает проблема, ее нужно использовать как возможность стать лучше. Россия за эти четыре года показывает, что работает так, будто никакой дисквалификации нет. И я надеюсь, что она закончится как можно скорее. Лично я считаю это отстранение несправедливым и не согласен с ним.

– Вы думаете, что бан российских спортсменов несправедлив?

– Если Россия сделала что-то не так – она должна понести наказание. Но, на мой взгляд, оно чрезмерно. В футболе, я считаю, дисквалификации не должно было быть вообще. Надеюсь, после ближайшего чемпионата мира запрет снимут. Футболом нельзя управлять только через наказания. Красные карточки – да, но не такие вещи.

При этом США делают то же самое, что ставится в вину России, но не дисквалифицированы. Для меня это выглядит абсурдно: одни и те же основания применяются к одной стране, а к другой – нет, – сказал Салинас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Директор сборной Никарагуа. Ход мыслей правильный.
При этом США делают то же самое, что ставится в вину России, но не дисквалифицированы.

Вот когда присоединит к себе Онтарио или Альберту тогда и будет "тоже самое" .....
