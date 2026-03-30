Де Дзерби готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма». Тренеру предлагают контракт на 5 лет (Джанлука Ди Марцио)

Роберто Де Дзерби выразил готовность рассмотреть предложение «Тоттенхэма ».

Ранее сообщалось , что бывший главный тренер «Марселя» не хотел соглашаться на работу в лондонском клубе до лета. В воскресенье «шпоры» объявили об отставке Игора Тудора.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил Де Дзерби контракт на 5 лет и дал итальянскому специалисту гарантии относительно возможности создания сильной и конкурентоспособной команды в ближайшие несколько сезонов. В итоге клубу удалось убедить Де Дзерби рассмотреть предложение – отмечается, что следующие несколько часов станут решающими.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ за 7 туров до конца сезона, находясь в одном очке от зоны вылета.