Де Дзерби готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма». Тренеру предлагают контракт на 5 лет (Джанлука Ди Марцио)
Роберто Де Дзерби выразил готовность рассмотреть предложение «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Марселя» не хотел соглашаться на работу в лондонском клубе до лета. В воскресенье «шпоры» объявили об отставке Игора Тудора.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил Де Дзерби контракт на 5 лет и дал итальянскому специалисту гарантии относительно возможности создания сильной и конкурентоспособной команды в ближайшие несколько сезонов. В итоге клубу удалось убедить Де Дзерби рассмотреть предложение – отмечается, что следующие несколько часов станут решающими.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ за 7 туров до конца сезона, находясь в одном очке от зоны вылета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Золотой момент для него)