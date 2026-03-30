  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма». Тренеру предлагают контракт на 5 лет (Джанлука Ди Марцио)
11

Роберто Де Дзерби выразил готовность рассмотреть предложение «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Марселя» не хотел соглашаться на работу в лондонском клубе до лета. В воскресенье «шпоры» объявили об отставке Игора Тудора.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» предложил Де Дзерби контракт на 5 лет и дал итальянскому специалисту гарантии относительно возможности создания сильной и конкурентоспособной команды в ближайшие несколько сезонов. В итоге клубу удалось убедить Де Дзерби рассмотреть предложение – отмечается, что следующие несколько часов станут решающими.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ за 7 туров до конца сезона, находясь в одном очке от зоны вылета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoРоберто Де Дзерби
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть внимательно читает, а то может контракт на 5 матчей, а не лет.
Де Дзерби может спокойно прогреть Тоттенхэм на длинный контракт/хорошую неустойку.

Золотой момент для него)
у деДзерби есть опыт вылета в пердив, так что все ок))
Есть шанс вывести Тоттенхэм во вторую ЛЛМ, надо пользоваться, а там нормальные игры с лучшими командами мира, после ФНЛ
Сначала год пердиве на раскачку, а под со всеми рассорится по традиции и неустойка. Железная схема
Да хватит на 5 матчей контракта
Они будут все за Марселем донашивать теперь?
Ответ soldat2212
Они будут все за Марселем донашивать теперь?
А что еще донашивали?
Ответ Denosaur
А что еще донашивали?
Видимо Тудора
Неустойку надо сразу предусмотреть.
Тоттенхэм неисправим. Шип уже ждет их в объятия.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
