  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Лукаку о сезоне: «Травма, личная потеря – я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии. Я никогда не повернусь спиной к «Наполи», но сейчас я должен быть на 100% здоров»
0

Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о ситуации с его здоровьем.

32-летний форвард покинул расположение бельгийской сборной перед товарищескими матчами с США и Мексикой, так как решил сосредоточиться на улучшении физической формы. Позже стало известно, что «Наполи» исключит Ромелу из состава, если он не вернется в команду ко вторнику. Футболист занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом.

«Этот сезон для меня очень тяжелый – травма и личная потеря... Я знаю, что в последние несколько дней было много шума вокруг моей ситуации, и важно прояснить ее.

Правда в том, что последние несколько недель я чувствовал себя неважно физически, и во время пребывания в Бельгии я прошел обследование, которое выявило воспаление и скопление жидкости в мышце-сгибателе бедра рядом с рубцовой тканью.

Поскольку это уже вторая проблема, с которой я столкнулся после возвращения в строй в начале ноября, я решил пройти реабилитацию в Бельгии, чтобы помочь команде, когда меня вызовут.

Думаю, большинство из вас видели мое интервью в Вероне… Я никогда не смогу повернуться спиной к «Наполи», никогда… Нет ничего, чего бы я хотел больше, чем играть и побеждать в составе своей команды. Но сейчас мне нужно убедиться, что я на 100% здоров, потому что в последнее время я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии…

В этом сезоне со мной случилось много всего... Но я помогу «Наполи» и национальной сборной достичь их целей, когда меня призовут... Это все, чего я хочу», – написал Лукаку.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Ромелу Лукаку
logoРомелу Лукаку
logoтравмы
соцсети
logoСборная Бельгии по футболу
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoЗдоровье
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем