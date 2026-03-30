Тренер Мали Саинтфит о поездке в Россию в 1990-е: «Всегда восхищался советскими клубами – у меня даже футболка была с надписью CCCP. В Москве очень понравилось, Красная площадь и Кремль впечатлили»

Тренер Мали о поездке в Россию в 90-е: Красная площадь и Кремль впечатлили.

Главный тренер сборной Мали , бельгиец Том Саинтфит, поделился воспоминаниями о поездке в Москву и Санкт-Петербург в 1990-х годах.

– В 1990 году вы приезжали в Москву. Как это было?

– В школе нам как-то предложили: поехать на 10 дней в Италию или в Россию. Я выбрал второй вариант. Мне было 18 лет, я уже играл во второй лиге Бельгии в молодежных командах и всегда восхищался советскими клубами. Обожал Блохина – у меня даже была красная футболка с надписью CCCP!

В Москве мне очень понравилось. Красная площадь, Кремль впечатлили! Даже несмотря на то, что стояла зима и повсюду лежал снег. Из столицы мы отправились в Ленинград, посетили Эрмитаж. Конечно, поразили богатейшая история и очень красивая архитектура.

Прошло уже 36 лет, и только сейчас я снова приеду в Россию. Хотя всегда интересовался вашей страной, – сказал Саинтфит.

31 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против команды Мали в Санкт-Петербурге.