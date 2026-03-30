Румменигге о матчах «Реала» и «Баварии»: «Досрочный финал ЛЧ. Раньше приходилось переживать, какой судья достанется. Их стадион и фанаты вместе с командой как ураган сметают соперника»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал противостояние с «Реалом» в Лиге чемпионов досрочным финалом.

В рамках 1/4 финала «Мадрид» сыграет дома 7 апреля, ответная встреча в Мюнхене пройдет 15-го.

– «Реал» – «Бавария». Этим все сказано.

– Это матч, который играется чаще всего в истории Лиги чемпионов. Я посмотрел – было 28 встреч. У «Мадрида» на две победы больше, чем у нас. То же касается и рейтинга УЕФА – «Реал» первый, мы чуть-чуть отстаем. Это вершина, матч всех матчей, досрочный финал.

– И квинтэссенция европейской классики.

– Это соперничество вызывало наибольший ажиотаж на протяжении всего времени. В 2000-х мы создавали проблемы «Реалу», но в последнее время они вышли вперед. От черного зверя к белому зверю. За десять лет они пять раз стали чемпионами в ЛЧ, и этим все сказано.

– Что происходит с «Реалом» в Лиге чемпионов?

– Этот миф зародился в 1950-х годах с теми пятью Кубками европейских чемпионов подряд, которые команда Ди Стефано и Хенто выиграла в период с 1956 по 1960 год. Затем появились «Галактикос». «Реал Мадрид» всегда собирал сливки международного футбола.

Я помню, как мы выбили их в 1976 году, 1:1 в первом матче и 2:0 во втором, все три гола забил Герд [Мюллер]. Мне было всего 19 лет, но когда я вышел на это поле, я понял, что это что-то особенное. Это так и сейчас. Это будут два напряженных матча, и в Мадриде, и в Мюнхене.

– Эмблема играет какую-то роль?

– Их стадион впечатляет, и болельщики тоже. Раньше приходилось немного переживать из-за того, какой судья достанется (смеется) [в матчах с «Реалом»], но энергия, которую может генерировать стадион, просто невероятна.

Я помню матч против «Сити» в 2022 году. «Мадрид» практически вылетел, но они отыгрались в добавленное время. Это стадион и болельщики, которые вместе с командой становятся ураганом, сметающим соперника. Нужно иметь стальные нервы, сохранять спокойствие и быть морально готовым, – сказал Румменигге.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Прекрасный образец того, как из одного высказывания каждый услышит что-то свое =)
Все это конечно хорошо, но пять отлетов из пяти в плей-офф от Реала с 2014 г. Пять отлетов Карл! Ждем шестой. Будет в максимально нелепом стиле: миллиард ударов немцев мимо ворот и запоротых моментов и три корявых атаки Реала с тремя голами. Какого-нибудь Диаса удалят и обязательный в программе жуткий привоз воротчика, типа ульрайха в 2018 или дноера в 2024.
Просто базированная база. А условный Питарч поймает такой прайм, которого не было у Киммиха за всю карьеру, и забьет один из голов, когда защитники Баварии одновременно споткнутся об газон)
Я помню, как мы выбили их в 1976 году, 1:1 в первом матче и 2:0 во втором, все три гола забил Герд [Мюллер].

Величайший бомбардир всех времен. Забивал абсолютно всем грандам, забивал во всех финалах и решающих матчах. Сейчас такого больше нет. Что польский брусок был, что даже сейчас Харри Кейн - гроза уровня Майнцев и Бохумов. А в решающих играх с грандами - магическое исчезновение с поля. Польский брусок, например, за кучу игр с Мадридом - один гол родил с пенальти.
