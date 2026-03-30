Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал футболистов сборной России после BetBoom товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).
– После матча с Никарагуа Карпин сказал, что была недооценка соперника. С Мали это может повториться?
– Карпин глупость говорит. Недооценки соперника быть не может. Мы в свое время играли со сборной полиции Сан-Паулу в Бразилии, и то – настраивались на серьезный матч. Как можно выходить за сборную России и не настроиться?
– Но ведь и после матча с Никарагуа некоторые игроки нашей сборной говорили, что удивлены конкурентоспособностью этого соперника.
– Не считаю, что у Никарагуа высокий уровень. Это у нас он низкий. Эта команда находится на 131-м месте в рейтинге ФИФА.
– Теперь даже такие сборные доставляют нам проблемы?
– В том-то и дело. Значит, у нас сейчас низкий уровень футбола. А мы еще недооцениваем какие-то команды. Мы уже проиграли какой-то низкосортной команде не так давно. При этом второй мяч с Никарагуа мы забили с пенальти, а третий соперник забил сам себе.
– Какие ожидания от матча со сборной Мали, которая выше уровнем, чем Никарагуа?
– Нам придется еще сложнее, чем с Никарагуа. Там мы играли с дворовой командой, а в Питере будет труднее победить. В таких матчах даже задач нет, которые мы могли бы решать. Кроме просмотра игроков и их наигрывания. А если у нас искать футболистов, которые бы соответствовали уровню европейского футбола, то мы никого не найдем. Ни одного такого игрока.
– Мы помним ошибки Сафонова в матче с Нигерией, с Перу. Теперь с Никарагуа. Ринат Дасаев призвал не перехваливать Сафонова. Вы видите проблему в том, что его захвалили?
– Дасаев правильно говорит. Сафонов вышел на матч как герой. Он играет в «ПСЖ» – и удачно. Пока он там держится на хорошем уровне. Вот и вышел как фаворит. Тем более он играл в Краснодаре, понятно, что там он в почете, – сказал Пономарев.
«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа