  • Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал футболистов сборной России после BetBoom товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1).

– После матча с Никарагуа Карпин сказал, что была недооценка соперника. С Мали это может повториться?

– Карпин глупость говорит. Недооценки соперника быть не может. Мы в свое время играли со сборной полиции Сан-Паулу в Бразилии, и то – настраивались на серьезный матч. Как можно выходить за сборную России и не настроиться?

– Но ведь и после матча с Никарагуа некоторые игроки нашей сборной говорили, что удивлены конкурентоспособностью этого соперника.

– Не считаю, что у Никарагуа высокий уровень. Это у нас он низкий. Эта команда находится на 131-м месте в рейтинге ФИФА.

– Теперь даже такие сборные доставляют нам проблемы?

– В том-то и дело. Значит, у нас сейчас низкий уровень футбола. А мы еще недооцениваем какие-то команды. Мы уже проиграли какой-то низкосортной команде не так давно. При этом второй мяч с Никарагуа мы забили с пенальти, а третий соперник забил сам себе.

– Какие ожидания от матча со сборной Мали, которая выше уровнем, чем Никарагуа?

– Нам придется еще сложнее, чем с Никарагуа. Там мы играли с дворовой командой, а в Питере будет труднее победить. В таких матчах даже задач нет, которые мы могли бы решать. Кроме просмотра игроков и их наигрывания. А если у нас искать футболистов, которые бы соответствовали уровню европейского футбола, то мы никого не найдем. Ни одного такого игрока.

– Мы помним ошибки Сафонова в матче с Нигерией, с Перу. Теперь с Никарагуа. Ринат Дасаев призвал не перехваливать Сафонова. Вы видите проблему в том, что его захвалили?

– Дасаев правильно говорит. Сафонов вышел на матч как герой. Он играет в «ПСЖ» – и удачно. Пока он там держится на хорошем уровне. Вот и вышел как фаворит. Тем более он играл в Краснодаре, понятно, что там он в почете, – сказал Пономарев.

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Аргентина тут недавно Мавританию обыграла 2-1, основным составом) Товарищеские матчи, чего тут уже волноваться
Так какой счет то с полицией сант- паули?
Так какой счет то с полицией сант- паули?
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
За дружбу народов и чеки Внешпосылторга !
Если полицейские вышли с дубинками, то попробуй не настройся😀
