Быстров про Глушенкова в Европе: «Никто нас не смотрит – еврокубков нет, сборная не играет с сильными соперниками. Чтобы уехать, надо себя показать, с Никарагуа и Мали себя не проявить»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил шансы хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова перейти в европейский клуб.
– Реально ли Глушенкову перейти в европейский клуб?
– Чтобы Глушенкову куда-то уехать, надо где-то себя показать. С Никарагуа и Мали себя не проявить. Поэтому этот вопрос надо откладывать, пока он где-то себя не сможет проявить.
– Может быть не ставить в приоритет клуб из топ-5 чемпионатов?
– Как можно определить, если мы не выступаем в Европе? Мы не можем оценить футболиста в игре с более сильными клубами.
– Если бы был интерес, то за сколько Глушенкова могли бы взять зарубежные клубы?
– Это невозможно сейчас оценить, потому что у нас нет ни еврокубков, ни сборная не играет с сильными соперниками. Никто нас не смотрит, – сказал Быстров.
В нынешнем сезоне Глушенков провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
Глушенков поехал бы в «Барсу», «Реал», «Атлетико» даже на половину нынешней зарплаты: «А в условный «Гавр» – смысл? На каждую игру выходишь с мыслью: «Блин, хоть бы вничью сыграть»
А вот Глущенкова никто не смотрит, платить за игрока которому 27 летом, никто не будет, как этого понять никто не может? Нет смысла покупать Глущенкова за 15-20 лямов и давать ему контракт на 3 года, после чего он вообще не будет представлять никакой ценности.
Глущенков сделал свой выбор в пользу РПЛ когда уходил из РЖД, он мог рассмотреть другие варианты, но деньги решают. Поэтому он либо будет у нас до конца карьеры или как Кузяев в какой-нибудь Гавр.