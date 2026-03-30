20

Быстров про Глушенкова в Европе: «Никто нас не смотрит – еврокубков нет, сборная не играет с сильными соперниками. Чтобы уехать, надо себя показать, с Никарагуа и Мали себя не проявить»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил шансы хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова перейти в европейский клуб.

– Реально ли Глушенкову перейти в европейский клуб?

– Чтобы Глушенкову куда-то уехать, надо где-то себя показать. С Никарагуа и Мали себя не проявить. Поэтому этот вопрос надо откладывать, пока он где-то себя не сможет проявить.

– Может быть не ставить в приоритет клуб из топ-5 чемпионатов?

– Как можно определить, если мы не выступаем в Европе? Мы не можем оценить футболиста в игре с более сильными клубами.

– Если бы был интерес, то за сколько Глушенкова могли бы взять зарубежные клубы?

– Это невозможно сейчас оценить, потому что у нас нет ни еврокубков, ни сборная не играет с сильными соперниками. Никто нас не смотрит, – сказал Быстров.

В нынешнем сезоне Глушенков провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Глушенков поехал бы в «Барсу», «Реал», «Атлетико» даже на половину нынешней зарплаты: «А в условный «Гавр» – смысл? На каждую игру выходишь с мыслью: «Блин, хоть бы вничью сыграть»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт день за днем»
А как Сафонов уехал?
Ответ Mohnatiy
Потому что, верно, арабы "любят" нас? Не удивлюсь, если и трансфер оплачивался Россией по примеру случая с Миранчуком. А брать второго-третьего вратаря на перспективу не столь рискованно, как в случае с полевыми, тем более, что актуальный кипер на лавку не пойдёт.
Ответ Евграф Потапов
Вот это конспирология
Перестаньте платить им деньги, начнут играть в футбол. Начнут играть в футбол, их станут смотреть европейские скауты. Только так это работает
Сыграл полторы игры на нормальном уровне в чемпионате водокачки без еврокубков и какую то дичь несут про европейские клубы. Он здесь то фортели выкидывает и с ним не знают что делать, а там пахать нужно. Потом, напишет биографию, как были предложения и его звали, но зачем?
Сказал Володька, у которого была шикарная карьера в Европе...)
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Да ладно Быстров был быстр, Широков широк,
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
У Быстрова по крайней мере был опыт матчей против Баварии, Германии, Португалии и т.д., где он довольно неплохо выглядел
Конкретно глушенкову реально уехать в эстонию. Если вдруг карпин там клуб возглавит. Мне кажется они идеально подойдут друг другу
А как же Сафонов, аж в ПСЖ уехал...
Да почему Володьку каждый день приходится читать? С каких пор он стал экспертом?
Как был недалёкого ума так и остался. Даже в Уганде смотрят, там Порто и прочие нормальные клубы пытаются найти алмаз в жопе.
А вот Глущенкова никто не смотрит, платить за игрока которому 27 летом, никто не будет, как этого понять никто не может? Нет смысла покупать Глущенкова за 15-20 лямов и давать ему контракт на 3 года, после чего он вообще не будет представлять никакой ценности.
Глущенков сделал свой выбор в пользу РПЛ когда уходил из РЖД, он мог рассмотреть другие варианты, но деньги решают. Поэтому он либо будет у нас до конца карьеры или как Кузяев в какой-нибудь Гавр.
