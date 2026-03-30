  • 76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше
Три четверти болельщиков клубов АПЛ выступили за отмену ВАР.

90% болельщиков клубов АПЛ считают, что введение системы ВАР навредило футболу.

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы болельщиков в Англии и Уэльсе, провела опрос среди болельщиков клубов Премьер-лиги. В рамках исследования респондентам предлагалось ответить на 15 вопросов об общем впечатлении от использования ВАР, различных изменений в работе системы, а также отношении к расширению полномочий видеоарбитров.

76% опрошенных выступили за отмену ВАР – при этом в 2021 году против видеоповторов высказались 74% болельщиков. 9 из 10 респондентов заявили, что система видеоповторов портит впечатление от футбола.

При этом ни болельщики, посещающие матчи, ни те, кто смотрит игры по телевизору, не верят, что работа ВАР становится быстрее или точнее. Лишь 3,4% опрошенных болельщиков, посещающих матчи, считают, что ВАР сделал футбол лучше. 92% заявили, что с введением видеоповторов исчезла спонтанная радость от празднования гол. 81% признались, что предпочитают смотреть матчи без ВАР.

Систему тренерских запросов (FVS), тестируемую IFAB с 2025 года, поддержали лишь 47% опрошенных болельщиков. Также большинство опрошенных не поддержало решение IFAB разрешить ВАР вмешаваться при спорных угловых и вторых желтых карточках.

Менеджер FSA по АПЛ Томас Конкэннон заявил, что организация направила результаты опроса в Премьер-лигу и PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в Англии.

В АПЛ, в свою очередь, не согласились с результатами опроса ассоциации.

«В рамках продолжающегося диалога с болельщиками исследования Премьер-лиги показывают, что болельщики в основном выступают за сохранение ВАР при оптимизации его использования. Это остается приоритетом как для Премьер-лиги, так и для PGMOL, и лига продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы развить прогресс, достигнутый в рамках плана улучшения работы ВАР», – сказал представитель АПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Каждой команде дать возможность дважды за игру запросить проверку ВАР. А больше он не вмешивается. Иначе бывает ВАР высасывает пенальти в ситуации когда сама атакующая команда не в курсе за что.
Ответ &_Bishep_&
Еще добавить, если команда оказалась права, то попытка не сгорает.
Ответ &_Bishep_&
Идея неплохая, но при условии что тот кто будет смотреть — в адекватном состоянии. А то получится как в игре МЮ - Борнмут: тут вижу, тут не вижу, при абсолютно одинаковом нарушении. Главная проблема как раз в профпригодности судей
Новость ровно через год, после отмены ВАР: "76% болельщиков в АПЛ выступают за введение ВАР. Лишь 3,4% считают, что без ВАР стало лучше".
Ответ Winterburn
Именно так !
Они там растлили народ донельзя : выборы , партии , референдумы ещё ладно !
Но они же без конца ещё и Премьеров меняют .
Даже Королева не выдержала этот бардак !
Ответ OldRedWhite
Наташа Королева?
Вот в хоккее просматривают и голы, и нарушения уже лет 30 как и почему-то никто в здравом уме не предлагает вернуться к старым добрым временам. И даже российские судьи почему-то могут довольно быстро разобраться и вынести обычно адекватное решение. В случае с футболом это вот, по-моему, история про дай дураку стеклянный жезл.
Вообще нет никакой сложно в использовании вар. Главный судья не долен быть наделен какими-то сверх полномочиями, а все ошибочные решения должны корректироваться из будки вар.
Ответ Th33nd
я вообще не понимаю зачем вся эта потеря времени с пересмотрами моментов главным судьёй.. и вообще ограничение и системы и тех судей ВАР, кто смотрит повторы.. в итоге у тех, кто в комнате вар 10 мониторов где они могут тщательно посмотреть повторы со всех доступных ракурсов и вынести решение.. зачем судья на поле вообще должен участвовать в этом?
Нынешние судьи будут уже не в состоянии качественно работать без ВАР. Они раньше часто ошивались а сейчас то и вовсе постоянно надеются на то что в случае чего ВАР их поправит.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Нынешние судьи будут уже не в состоянии качественно работать без ВАР. Они раньше часто ошивались а сейчас то и вовсе постоянно надеются на то что в случае чего ВАР их поправит.
Нынешние венерологи не в состоянии лечить гонорею и сифилис ртутью...
"92% заявили, что с введением видеоповторов исчезла спонтанная радость от празднования гола"
Вот это абсолютно точно! Я не понимаю когда мне радоваться!
Теперь гол - это как подписание договора на работе. Сначала его надо создать, потом запускается процесс согласования, потом утверждение и подписание.
В итоге ты чутка порадовался когда мяч в сетку попал, потом ты слегка порадовался, когда повтор показали (ты сам зрительно оценил, что вроде без нарушений) и еще раз слегка порадовался, когда судья на центр показал окончательно. Всё это дробление моих эмоций портит общее впечатление от просмотра футбола.
С одной стороны, хочется, чтобы всё было точно, по правилам, честно, справедливо... Но с другой стороны, я хочу получать эмоции от футбола!
Ответ Полуэктов Пётр
Ну вот, ты с вар радуешь в три раза чаще, чем без вар. Минусы будут?
Ответ Полуэктов Пётр
Это вопрос технологий. Уверен, лет через 20 голы будут проверяться мгновенно, пока команды возвращаются обратно на поле. Банально добавить автоматические офсайды и ввести алгоритм поиск нарушений, а там и ИИ-анализ прикрутят. Футбольные чиновники сами виноваты, что запоздали с повторами минимум на 10 лет и оттачивают инструменты на ходу. Большинство голов, кстати, не проверяются. Их, конечно, просматривают, но никакой паузы обычно нет, матч возобновляется точно так же, как и раньше. Иногда судьи сами увлекаются без причины, выискивая надуманные ошибки, но это уже проблема самим людей.
Пеп прыгает когда Сити забивает Тоту в 1/2 ЛЧ и потом такой облом как после просмотра отменяют
Ради того выражения дикого облома Пепа после отмены стоит оставить ВАР))
ВАР очень полезен! без него это уже будет не футбол.
С ВАР может быть намного лучше, чем без него. Но нужны корректировки, надо подтянуть судей, сделать уже одни трактовки и по ним работать.
Какие вопросы задали такие ответы и получили. Самое знаковое событие в эпоху до ВАР для английских фанатов - "рука бога". Проблема в том, что мы помним огромное количество судейских убийств, которые теперь, конечно, не невозможны, но допустить их стоит огромного труда
Замгенсека УЕФА Маркетти о ВАР: «Основная функция – предотвращать явные ошибки, он не должен вмешиваться везде. Технологии помогают, но решения всегда принимает судья»
27 марта, 11:42
«ВАР субъективен и неидеален. Худшее нововведение в футболе». Стивен Уорнок о видеоповторах
23 марта, 07:58
УЕФА не отменит ВАР, но хочет оптимизировать процесс в ЛЧ и других турнирах, включая «микроскопические» вмешательства. После ЧМ глава судей Розетти встретится с топ-лигами
19 марта, 12:24
