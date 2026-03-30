76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше

Три четверти болельщиков клубов АПЛ выступили за отмену ВАР.

90% болельщиков клубов АПЛ считают, что введение системы ВАР навредило футболу.

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы болельщиков в Англии и Уэльсе, провела опрос среди болельщиков клубов Премьер-лиги. В рамках исследования респондентам предлагалось ответить на 15 вопросов об общем впечатлении от использования ВАР, различных изменений в работе системы, а также отношении к расширению полномочий видеоарбитров.

76% опрошенных выступили за отмену ВАР – при этом в 2021 году против видеоповторов высказались 74% болельщиков. 9 из 10 респондентов заявили, что система видеоповторов портит впечатление от футбола.

При этом ни болельщики, посещающие матчи, ни те, кто смотрит игры по телевизору, не верят, что работа ВАР становится быстрее или точнее. Лишь 3,4% опрошенных болельщиков, посещающих матчи, считают, что ВАР сделал футбол лучше. 92% заявили, что с введением видеоповторов исчезла спонтанная радость от празднования гол. 81% признались, что предпочитают смотреть матчи без ВАР.

Систему тренерских запросов (FVS), тестируемую IFAB с 2025 года, поддержали лишь 47% опрошенных болельщиков. Также большинство опрошенных не поддержало решение IFAB разрешить ВАР вмешаваться при спорных угловых и вторых желтых карточках.

Менеджер FSA по АПЛ Томас Конкэннон заявил, что организация направила результаты опроса в Премьер-лигу и PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в Англии.

В АПЛ, в свою очередь, не согласились с результатами опроса ассоциации.

«В рамках продолжающегося диалога с болельщиками исследования Премьер-лиги показывают, что болельщики в основном выступают за сохранение ВАР при оптимизации его использования. Это остается приоритетом как для Премьер-лиги, так и для PGMOL, и лига продолжит взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы развить прогресс, достигнутый в рамках плана улучшения работы ВАР», – сказал представитель АПЛ.