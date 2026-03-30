44 дня Тудора в «Тоттенхэме» – в топ-5 самых коротких сроков среди тренеров АПЛ. Антирекорд лиги – 31 день Эллардайса в «Лидсе» в 2023-м
Лондонский клуб объявил об отставке Тудора в воскресенье. Хорват проработал в «Тоттенхэме» 44 дня, в 7 матчах под его руководством «шпоры» одержали лишь одну победу.
С момента основания АПЛ в 1992 году быстрее произошли лишь отставки Леса Рида из «Чарльтона» в 2006-м (41 день), Энджа Постекоглу из «Ноттингем Форест» в 2025-м (40 дней) и Сэма Эллардайса из «Лидса» в 2023-м (31 день). В списке не учитывались временно исполняющие обязанности тренера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Биг Сэм как раз-таки на изи шпор вытащит из трясины