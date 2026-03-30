  • 44 дня Тудора в «Тоттенхэме»  – в топ-5 самых коротких сроков среди тренеров АПЛ. Антирекорд лиги – 31 день Эллардайса в «Лидсе» в 2023-м
44 дня Тудора в «Тоттенхэме»  – в топ-5 самых коротких сроков среди тренеров АПЛ. Антирекорд лиги – 31 день Эллардайса в «Лидсе» в 2023-м

Лондонский клуб объявил об отставке Тудора в воскресенье. Хорват проработал в «Тоттенхэме» 44 дня, в 7 матчах под его руководством «шпоры» одержали лишь одну победу.

С момента основания АПЛ в 1992 году быстрее произошли лишь отставки Леса Рида из «Чарльтона» в 2006-м (41 день), Энджа Постекоглу из «Ноттингем Форест» в 2025-м (40 дней) и Сэма Эллардайса из «Лидса» в 2023-м (31 день). В списке не учитывались временно исполняющие обязанности тренера.

44 дня – и Тудора убрали. «Тоттенхэм» наймет хорошего тренера, если не вылетит

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Было бы символично, если бы как раз Сэм Эллардайс и сменил Тудора
Очень странно, как идут шутки про биг Сэма. Как антикризисный менеджер он очень классный и то, что не получилось с Лидсом это абсолютно естественный процесс, учитывая всю их игру на дистанции по ходу сезона.
Биг Сэм как раз-таки на изи шпор вытащит из трясины
можно вопрос, что такое антикризисный менеджер?
Изначально решение о его назначении выглядело очень странным. Пригласить спасать команду от вылета ноунейма, который не добивался никаких успехов как тренер, к тому же не имеет никакого отношения к Тоттенхэму и никогда не выступал в АПЛ. На что они рассчитывали? Такие просчёты обычно очень дорого обходятся, и Тоттенхэму видимо придётся за это заплатить местом в АПЛ.
Биг Сэм заходил в Лидс на 4 матча , чтобы их спасти. Не вышло, не фартануло. Пусть теперь и шпор отправит туда же 😁
Не дали возможности лысому шарлатану вывести команду в пердив, лишив замечательной записи в тренерском резюме: вывел в пердив клуб входящий в топ 20 по бюджету в Европе.
В той ситуации, в которой Шпоры оказались, им вообще не стоило назначать Тудора!!! Тудор ставит атакующий футбол, с высоким прессингом, а во время назначения Игоря, у шпор в атаке играть толком некому было, все нормальные игроки линии лечились.... в той ситуации, шпорам нужен был "кризис менеджер", хорошо знакомый с реалиями АПЛ!!! Это условный Шон Дайч, Сэм Эллердайс, а назначив Тудора, шпоры потеряли как минимум 5 матчей! Интересно, кого выберут сейчас???
