44 дня Тудора в «Тоттенхэме»  – в топ-5 самых коротких сроков среди тренеров АПЛ. Антирекорд лиги – 31 день Эллардайса в «Лидсе» в 2023-м

Увольнение Игора Тудора из «Тоттенхэма » вошло в топ-5 самых быстрых в АПЛ .

Лондонский клуб объявил об отставке Тудора в воскресенье. Хорват проработал в «Тоттенхэме» 44 дня, в 7 матчах под его руководством «шпоры» одержали лишь одну победу.

С момента основания АПЛ в 1992 году быстрее произошли лишь отставки Леса Рида из «Чарльтона » в 2006-м (41 день), Энджа Постекоглу из «Ноттингем Форест » в 2025-м (40 дней) и Сэма Эллардайса из «Лидса» в 2023-м (31 день). В списке не учитывались временно исполняющие обязанности тренера.

44 дня – и Тудора убрали. «Тоттенхэм» наймет хорошего тренера, если не вылетит