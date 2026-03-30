  Глава иранской федерации написал Инфантино: «Вторжение врагов привело к гибели футболистов, нанесло ущерб спортивной инфраструктуре. Услышьте угнетенный голос иранского футбола»
Глава иранской федерации написал Инфантино: «Вторжение врагов привело к гибели футболистов, нанесло ущерб спортивной инфраструктуре. Услышьте угнетенный голос иранского футбола»

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж написал письмо главе ФИФА Джанни Инфантино и призвал оценить ущерб, нанесенный футболу в стране после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля с нанесения США и Израилем ударов по Ирану. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по территории восьми арабских стран региона – как по американским военным объектам, так и по гражданским, включая энергетические и транспортные.

Тема письма обозначена так: «Вторжение на священную землю Исламской Республики Иран, гибель футболистов и ущерб, нанесенный спортивным сооружениям, особенно Национальному футбольному центру Ирана».

«Уважаемый президент Международной федерации футбола (ФИФА), эти строки написаны от всего сердца, от души иранского футбола и миллионов страстных иранских футбольных болельщиков, и они повествуют о дне, когда враги вторглись на чистую и священную землю Исламской Республики Иран.

С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконного военного вторжения на священную землю Исламской Республики Иран, повлекшего за собой гибель большого числа наших соотечественников и молодых футболистов, был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу.

Национальный футбольный центр Ирана – это великолепное здание и символ технического прогресса нашего футбола, место, где героические женщины и преданные своему делу мужчины из национальных команд проходили тяжелые тренировочные сборы, проводили захватывающие дух тренировки днем ​​и ночью, и вы лично посещали это место трижды. Этот центр вместе с памятным залом 12-тысячного спортивного комплекса «Азади» и несколькими другими стадионами сильно пострадали. После этих атак стены Национального футбольного центра потрескались, зеленая трава сгорела, зал для футзала, фитнес-залы и современное оборудование находятся в критическом состоянии, а гостиничные номера полны осколков стекла.

Этот центр, построенный при поддержке ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации, а также благодаря неустанным усилиям Федерации футбола Ирана, на протяжении многих лет принимал сотни молодых талантов со всего Ирана. Этот инцидент не только фактически отменил тренировочные сборы 18 национальных мужских и женских команд различных возрастов по футболу, футзалу и пляжному футболу, но и поставил под угрозу планы развития футбола разных поколений в стране.

Как можно описать эту историю на фоне трагедии матерей, оплакивающих потерю своих детей-футболистов в результате этой военной агрессии?

Я умоляю Вас, как мирового лидера футбола и хранителя его высоких ценностей, услышать угнетенный голос иранского футбола, направив группу экспертов для оценки ущерба, обеспечения правовой защиты пострадавших спортсменов и проведения церемоний в память о футбольных мучениках на международном уровне.

Гордый Иран с его блестящей историей проведения международных мероприятий силен как никогда, и наш футбол, подобно нашей великой нации, возрождается, как феникс.

Да хранит вас Бог. С глубочайшим уважением, Мехди Тадж, президент Федерации футбола Исламской Республики Иран», – говорится в письме Таджа.

Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией

окажется в папке спам, где письма от РФС, если писали вообще)
Ответ Streetbor
Письма РФС в одной папке с американской федерацией, а эти с теми, на кого нападают.
Ответ Streetbor
Письма так у нас разве умеют писать ?
- Храни вас Бог , память о футбольных мучениках на международном уровне , проводили захватывающие дух тренировки днем ​​и ночью , вторжение на священную исконную территорию !
Обязательно ответят и положительно решат !
Инфантино за это еще одну премию мира даст Трампу
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Было бы смешно, если бы не так печально
«Ок.» - напишет Инфантино в своём ответном письме.
Ответ великий Зе
Или «Я Вас услышал» 🤗
Инфантино прослезится...и продлит бан России.
Инфантино: понял принял, отстраняем Иран от ЧМ
Ответ Подкат Пенальтьевич
Ради вашей же безопасности мы отстраним вас от чм
Ответ Топ геймер
Так Трамп уже сказал, чтобы не ехали, и Иран согласился.
Этот фарс под названием ФИФА надо закрыть вместе с США, мир уже не будет прежним, какой футбол))
Ответ Экспертное мнение
Закрывай
Ответ Экспертное мнение
нейросетка?
фашик Инфантино готовит новую премию мира
Инфантино читал и вытирал слезы купюрами,даже очередная премия мира сегодня на солнце переливалась как-будто иначе и не так задорно...
"Нужно перенести",- подумал Джанни и переставил ее в другое место.
Ответ Фут.Боль
Инфантино виноват, что подобные вам особи не могуи мирно решит конфликт.
Плохой пример они подают соседней с нами стране.
"Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном"

небольшое, но фактическое уточнение -

"Полномасштабная неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля против Ирана"
Ответ 9_volk
Все прогрессивное человечество в едином порыве осуждает ...
Трогательная акция сборной Ирана: вышли на матч с Нигерией с детскими рюкзаками в память о погибших девочках от авиаудара по школе
28 марта, 11:50ВидеоСпортс"
Игроки сборной Ирана почтили память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе. Они держали сиреневые рюкзаки, исполняя гимн перед матчем с Нигерией
27 марта, 16:10Фото
Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления
26 марта, 22:52
У Азмуна в Иране конфискуют имущество по подозрению в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США» (Fars)
26 марта, 20:26
Кисляк о ЦСКА: «Мы на стороне Челестини. Многое из написанного – чушь собачья! Неприятно, когда журналисты и эксперты ведут себя именно так, когда у команды результаты чуть-чуть хуже»
4 минуты назад
Батчи об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, я впервые столкнулся – в Португалии проблем не было. Но мы находим решения, чтобы оставаться на связи с родными»
16 минут назад
Глушенков о том, что бы поменял в себе: «Ничего не хочу»
22 минуты назад
Де Дзерби готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма». Тренеру предлагают контракт на 5 лет (Джанлука Ди Марцио)
26 минут назад
Румменигге о матчах «Реала» и «Баварии»: «Досрочный финал ЛЧ. Раньше приходилось переживать, какой судья достанется. Их стадион и фанаты вместе с командой как ураган сметают соперника»
43 минуты назад
76% болельщиков в АПЛ выступают за отмену ВАР, следует из опроса Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса. Лишь 3,4% считают, что система видеоповторов сделала футбол лучше
51 минуту назад
Быстров про Глушенкова в Европе: «Никто нас не смотрит – еврокубков нет, сборная не играет с сильными соперниками. Чтобы уехать, надо себя показать, с Никарагуа и Мали себя не проявить»
сегодня, 08:59
44 дня Тудора в «Тоттенхэме»  – в топ-5 самых коротких сроков среди тренеров АПЛ. Антирекорд лиги – 31 день Эллардайса в «Лидсе» в 2023-м
сегодня, 08:55
Кисляк о словах «Краснодар» не умеет проигрывать»: «СМИ подхватили, и получилась Медиалига. Я не хотел никого задеть, было тяжело от ситуации, начал копаться в себе»
сегодня, 08:31
Соболев, Кордоба, Барко, Тюкавин, Воробьев, Сперцян, Самородов – претенденты на приз игроку марта в РПЛ
сегодня, 08:18
Директор сборной Никарагуа: «Отстранение России несправедливо, наказание чрезмерно. США не дисквалифицированы – для меня это выглядит абсурдно»
13 минут назад
Лукаку о сезоне: «Травма, личная потеря – я был не в форме, и это сказалось на моем психическом состоянии. Я никогда не повернусь спиной к «Наполи», но сейчас я должен быть на 100% здоров»
28 минут назад
Тренер Мали Саинтфит о поездке в Россию в 1990-е: «Всегда восхищался советскими клубами – у меня даже футболка была с надписью CCCP. В Москве очень понравилось, Красная площадь и Кремль впечатлили»
37 минут назад
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
сегодня, 09:12
Глушенков о лучшем футболисте сборной России в XXI веке: «Круговой. У него очень хороший удар»
сегодня, 08:36
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня были предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
сегодня, 08:24
Товарищеские матчи. Новая Зеландия разгромила Чили, Германия против Ганы
сегодня, 08:10
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
сегодня, 08:06
Александр Мостовой о возможном уходе Луиса Энрике: «А что такого? «Зенит» может купить пять футболистов и пять продать»
сегодня, 08:06
Испанец из «Марселя» или бразилец из «Сочи» – ловите клубы на морях в Три на три и угадывайте игроков прибрежных городов
сегодня, 08:00Тесты и игры
