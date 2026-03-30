Глава иранской федерации написал Инфантино: «Вторжение врагов привело к гибели футболистов, нанесло ущерб спортивной инфраструктуре. Услышьте угнетенный голос иранского футбола»

Глава иранской федерации – Инфантино: вторжение врагов привело к гибели игроков.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж написал письмо главе ФИФА Джанни Инфантино и призвал оценить ущерб, нанесенный футболу в стране после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном началось 28 февраля с нанесения США и Израилем ударов по Ирану. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по территории восьми арабских стран региона – как по американским военным объектам, так и по гражданским, включая энергетические и транспортные.

Тема письма обозначена так: «Вторжение на священную землю Исламской Республики Иран, гибель футболистов и ущерб, нанесенный спортивным сооружениям, особенно Национальному футбольному центру Ирана».

«Уважаемый президент Международной федерации футбола (ФИФА), эти строки написаны от всего сердца, от души иранского футбола и миллионов страстных иранских футбольных болельщиков, и они повествуют о дне, когда враги вторглись на чистую и священную землю Исламской Республики Иран.

С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконного военного вторжения на священную землю Исламской Республики Иран, повлекшего за собой гибель большого числа наших соотечественников и молодых футболистов, был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу.

Национальный футбольный центр Ирана – это великолепное здание и символ технического прогресса нашего футбола, место, где героические женщины и преданные своему делу мужчины из национальных команд проходили тяжелые тренировочные сборы, проводили захватывающие дух тренировки днем ​​и ночью, и вы лично посещали это место трижды. Этот центр вместе с памятным залом 12-тысячного спортивного комплекса «Азади» и несколькими другими стадионами сильно пострадали. После этих атак стены Национального футбольного центра потрескались, зеленая трава сгорела, зал для футзала, фитнес-залы и современное оборудование находятся в критическом состоянии, а гостиничные номера полны осколков стекла.

Этот центр, построенный при поддержке ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации , а также благодаря неустанным усилиям Федерации футбола Ирана, на протяжении многих лет принимал сотни молодых талантов со всего Ирана. Этот инцидент не только фактически отменил тренировочные сборы 18 национальных мужских и женских команд различных возрастов по футболу, футзалу и пляжному футболу, но и поставил под угрозу планы развития футбола разных поколений в стране.

Как можно описать эту историю на фоне трагедии матерей, оплакивающих потерю своих детей-футболистов в результате этой военной агрессии?

Я умоляю Вас, как мирового лидера футбола и хранителя его высоких ценностей, услышать угнетенный голос иранского футбола, направив группу экспертов для оценки ущерба, обеспечения правовой защиты пострадавших спортсменов и проведения церемоний в память о футбольных мучениках на международном уровне.

Гордый Иран с его блестящей историей проведения международных мероприятий силен как никогда, и наш футбол, подобно нашей великой нации, возрождается, как феникс.

Да хранит вас Бог. С глубочайшим уважением, Мехди Тадж, президент Федерации футбола Исламской Республики Иран», – говорится в письме Таджа.

