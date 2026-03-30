Глушенков о лучшем футболисте сборной России в XXI веке: «Круговой. У него очень хороший удар»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назвал Данила Кругового лучшим футболистом сборной России в XXI веке.
– Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?
– Данил Круговой. У него очень хороший удар.
– Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?
– Если брать легенд сборной России, с кем ты можешь себя сравнить по характеру?
– Не знаю. Не люблю себя ни с кем сравнивать, пусть это другие люди делают, – сказал Глушенков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Молодец, с юмором ☺️
кто эти двое?
