Александр Мостовой о возможном уходе Луиса Энрике: «А что такого? «Зенит» может купить пять футболистов и пять продать»

Мостовой о возможном уходе Энрике: «Зенит» может купить 5 игроков и 5 продать.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном уходе из «Зенита » вингера Луиса Энрике этим летом.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые оценивают 25-летнего футболиста сборной Бразилии в 40 миллионов евро.

«Ну, наверное, и попрощается. А что такого? «Зенит», мы ведь все знаем, может купить пять футболистов и пять продать. Что тут такого», – сказал Мостовой.