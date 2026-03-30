Кисляк удалил инстаграм после 0:4 от «Краснодара»: «Получал много негатива, все это откладывается в голове… Меньше знаешь – крепче спишь»
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк рассказал об удалении приложения одной из своих соцсетей.
– Глебов удалял канал в телеге: «Чтобы ничего не отвлекало».
– А я удалил инсту после матча с «Краснодаром» (0:4) – не аккаунт, просто приложение. Получал много негатива, все это откладывается в голове… Короче, все знают фразу: меньше знаешь – крепче спишь.
– А куда девушка скидывает тебе смешные рилсы?
– Показывает, когда бываем вместе. Я и раньше мог удалить соцсети на месяц – но просто так. Честно: чувствую себя лучше без них. Бывает, после игры хочется полистать рилсы, залипнуть. Потом уже сложно отвыкнуть. Нужен был поворотный момент, чтобы меньше сидеть там – вот он и настал, – сказал Кисляк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Приложение с кучей одинаковых фоток
И неинтересными видосами