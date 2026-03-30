  • Баженов о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»: «Не понимаю, о ком он говорит. Сказал «а», надо говорить «б»
Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов отреагировал на высказывание нападающего «Зенита» Александра Соболева о том, что у красно-белых есть «люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году.

— Правда ли, что в «Спартаке» есть паразиты, и кого бы вы ими назвали?

— Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.

— Сложно ответить, или не можете назвать паразитов?

— Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «а», надо говорить «б», – сказал Баженов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
С уходом дельфина, избавились от паразита.
Поискал,что сделал Никита Баженов на своей должности менеджера «Спартака» по игрокам...
Нашел, что он успел посмотреть вживую на игру Максима Лайкина из «Нефтехимика» в октябре 2022 года
Ответ Сергей Круг
Поискал,что сделал Никита Баженов на своей должности менеджера «Спартака» по игрокам... Нашел, что он успел посмотреть вживую на игру Максима Лайкина из «Нефтехимика» в октябре 2022 года
И? Если как скаут или тренер у него не получилось, то что теперь? Ну пусть экспертного говорит, а если ещё пятую точку кое-кому лизать не будет, то вообще ок
Ответ Сергей Круг
Поискал,что сделал Никита Баженов на своей должности менеджера «Спартака» по игрокам... Нашел, что он успел посмотреть вживую на игру Максима Лайкина из «Нефтехимика» в октябре 2022 года
Это Вы где искали? У непосредственных руководителей, коллег Никиты?
Ну и какой вывод в итоге сделали по найденной информации?
Баженов о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»:Сказал «а», надо говорить «б»...
"А "и "Б "сидели на трубе."А"(Александр) в Зените,"Б"(Баженов-менеджер по аренде),что еще за человек-паразит "И"остался вСпартаке?
О себе,и так завуалировал.Ну ч##т конкретный.
Не знаю сколько было паразитов в Спартаке, но с уходом Соболева точно стало меньше.
Не Соболеву о паразитах рассуждать.
ну там либо друг генича,либо кахигао или персонал вообще,с ребровым у них все норм,на лукойл менеджеров он не попрет,с новым тренерским штабом он не работал...
Абсолютно не за Спартак, но играю (поигрываю) с фанатами Спартака, к Соболеву негатив полный
