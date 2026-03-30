Баженов о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»: «Не понимаю, о ком он говорит. Сказал «а», надо говорить «б»
Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов отреагировал на высказывание нападающего «Зенита» Александра Соболева о том, что у красно-белых есть «люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу».
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году.
— Правда ли, что в «Спартаке» есть паразиты, и кого бы вы ими назвали?
— Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.
— Сложно ответить, или не можете назвать паразитов?
— Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «а», надо говорить «б», – сказал Баженов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Нашел, что он успел посмотреть вживую на игру Максима Лайкина из «Нефтехимика» в октябре 2022 года
Ну и какой вывод в итоге сделали по найденной информации?
"А "и "Б "сидели на трубе."А"(Александр) в Зените,"Б"(Баженов-менеджер по аренде),что еще за человек-паразит "И"остался вСпартаке?