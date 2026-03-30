Баженов о словах Соболева про паразитов в «Спартаке»: «Не понимаю, о ком он говорит. Сказал «а», надо говорить «б»

Баженов отреагировал на слова Соболева про паразитов в «Спартаке».

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов отреагировал на высказывание нападающего «Зенита » Александра Соболева о том, что у красно-белых есть «люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака » в 2024 году.

— Правда ли, что в «Спартаке» есть паразиты, и кого бы вы ими назвали?

— Спросите у Саши, он может спокойно ответить. У каждого свое мнение. Мне сложно ответить на этот вопрос.

— Сложно ответить, или не можете назвать паразитов?

— Даже не понимаю, о ком он говорит. Мне тоже было бы интересно услышать его мнение. Сказал «а», надо говорить «б», – сказал Баженов.