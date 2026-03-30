Глушаков о гонке в РПЛ: «Краснодар» играет стабильнее, «Зенит» берет высококлассных игроков – вся борьба впереди»

Глушаков считает, что титул в РПЛ разыграют «Зенит» и «Краснодар».

После 22 туров «быки» лидируют в таблице, опережая петербургский клуб на одно очко.

— Кто видится главным фаворитом в борьбе за золото?

— Мое мнение: «Зенит» и «Краснодар» разыграют чемпионство.

— В чем козыри соперников относительно друг друга?

— «Краснодар» играет стабильнее, сочетания игроков после чемпионского сезона сохранили, плюс еще футболистов добавили. Показывают хороший футбол.

С другой стороны, «Зенит» берет в команду высококлассных игроков, и «Краснодар» не оторвался — вся борьба впереди, — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива».