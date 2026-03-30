Форвард Мали Камара о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить. Самый опасный у соперника – Головин»
Форвард сборной Мали Мамаду Камара заявил, что рассчитывает на победу над Россией в товарищеском матче.
Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Очень обрадовался вызову в сборную — сбылась моя мечта! Когда мои партнеры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично.
Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин.
Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара, выступающий за «Торпедо» в Первой лиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Наш слон, дезинформирует соперника по полной😎