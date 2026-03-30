  Форвард Мали Камара о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить. Самый опасный у соперника – Головин»
Форвард сборной Мали Мамаду Камара заявил, что рассчитывает на победу над Россией в товарищеском матче.

Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Очень обрадовался вызову в сборную — сбылась моя мечта! Когда мои партнеры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично. 

Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин

Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара, выступающий за «Торпедо» в Первой лиге.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
товарищеские матчи (сборные)
«Когда мои партнеры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично.»
Наш слон, дезинформирует соперника по полной😎
Негр с местной Первой лиги приехал за победой. Однако. Ни во что нашу сборную не ставят.
