Форвард Мали Камара о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить. Самый опасный у соперника – Головин»

Форвард Мали Камара о матче с Россией: мы приехали, чтобы победить.

Форвард сборной Мали Мамаду Камара заявил, что рассчитывает на победу над Россией в товарищеском матче.

Игра пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Очень обрадовался вызову в сборную — сбылась моя мечта! Когда мои партнеры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично.

Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин .

Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара, выступающий за «Торпедо » в Первой лиге.