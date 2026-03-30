Хенесс о будущем Кейна: «Контракт с «Баварией» до лета 2027-го, но никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги»

Хенесс о будущем Кейна: никогда не знаешь, когда появятся саудовцы.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс допустил, что форвардом мюнхенцев Харри Кейном заинтересуются клубы из Саудовской Аравии.

«Он не воспользовался пунктом о выкупе, а это значит, что у него точно есть контракт до лета 2027 года. Насколько мне известно, он и его семья чувствуют себя здесь очень комфортно. Никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги... Но он чувствует себя как дома.

Кейн может играть на этом уровне еще как минимум три-четыре года, потому что он настоящий профессионал, который заботится о своем теле. Он постоянно уделяет внимание восстановлению и занимается с физиотерапевтами», – сказал Хенесс в интервью Kicker.