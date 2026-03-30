Хенесс о будущем Кейна: «Контракт с «Баварией» до лета 2027-го, но никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс допустил, что форвардом мюнхенцев Харри Кейном заинтересуются клубы из Саудовской Аравии.

«Он не воспользовался пунктом о выкупе, а это значит, что у него точно есть контракт до лета 2027 года. Насколько мне известно, он и его семья чувствуют себя здесь очень комфортно. Никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги... Но он чувствует себя как дома. 

Кейн может играть на этом уровне еще как минимум три-четыре года, потому что он настоящий профессионал, который заботится о своем теле. Он постоянно уделяет внимание восстановлению и занимается с физиотерапевтами», – сказал Хенесс в интервью Kicker.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
Я думаю после недавних событий, очень там все сократится в разы , и безумные цены и зп !
Почему? Цены на нефть прекрасные, за ограничениями в добыче сейчас никто следить не будет.
С Кейном вышло 100% попадание, тем более он и семья чувствуют себя очень комфортно в Мюнхене. Пусть играет, пока есть форма и желание, а фантазии про "большие деньги" от продажи, это лишнее. Бавария вообще не про это, Ули ли это не знать.)
Как будто-бы без Кейна они не забирали Бундеслигу
Если не возьмут ЛЧ в этом сезоне то продадут его не задумываясь
А причём здесь "забирали БЛ"? Как и победу в ЛЧ прогнозировать невозможно, можно играть лучше всех и вылететь, это слабо предсказуемо. Главный критерий это игра футболиста, усиливает ли он команду, и по этим критериям Кейн сейчас на своём месте. Что будет дальше, посмотрим, но задачи Баварии, как и любого топ-клуба в начале сезона, это победа во всех турнирах, в которых принимает участие команда.
Деньги, конечно, важны, но надо ли это Харри? Его цель - ЛЧ и далее по списку. Дадут ли это саудиты?
"Никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги..."

Не ждём, а готовимся!
Что-то мне подсказывает (не хочу ошибиться), что Кейн не про деньги.
Слишком жирно,Ули
Хеннес какой-то странный дед. Он вообще не в курсе, что у саудовцев сейчас проблемы?
Хеннес обосрался. Они дали тысячу заказух, где пиарили бруска, а теперь остантся с ним навеки или продадут за копье
Женщина у вас проблема: горит в одном месте 🫢
С появлением саудитов, намного стало легче с подписание престарелых звезд. Теперь себя окупает полностью. И остатки сил клубу отдаст и финансово можно потом удачно сплавить, что все затраты покроет 🤷🏻
Потом в АПЛ, побить рекорд Ширера. Ну а затем в СА)
