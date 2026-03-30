Колосков о матче России с Мали: «Победим, но есть сомнения, что получим удовольствие от содержания игры»

Вячеслав Колосков высказался в преддверии товарищеского матча сборной России против Мали , который пройдет во вторник в Санкт-Петербурге.

«Жду, что хоть что‑то в игре появится, выйдут сильнейшие футболисты, не экспериментальный состав, а сильнейший. Но в таком графике тренироваться некогда. Поэтому думаю, что будет мало изменений в игре по сравнению с первым матчем [с Никарагуа – 3:1].

Да, мы победим, но есть сомнения, что получим удовольствие от содержания игры», — сказал почетный президент РФС.