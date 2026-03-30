8

Генич о конфликте Мойзеса и Челестини: «Надо искать компромисс. Не сомневаюсь, ЦСКА инициирует встречу – оба нужны клубу»

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА уладит конфликт между тренером Фабио Челестини и защитником Мойзесом, отстраненным от команды.

— Нет ли информации, извинился футболист за свое поведение?

— Такой информации нет. Я не знаю, что происходит в ЦСКА. Думаю, клуб на данный момент максимально аккуратно пытается все сгладить. Наверное, внутри клуба произошли какие‑то процессы. Ближе к официальным матчам мы узнаем информацию.

— Такой Мойзес нужен ЦСКА?

— Бесспорно! Не сомневаюсь, что клуб решит этот вопрос: инициирует встречу футболиста и главного тренера. На данный момент и Челестини нужен ЦСКА, и Мойзес нужен ЦСКА. Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты — это абсолютно типичная спортивная история.

Тем более когда нет результата и все друг на друга косо смотрят. Плохо, что в современном мире это становится достоянием общественности, но я не сомневаюсь, что для больших задач и свершений в таких ситуациях надо искать компромисс, — сказал Генич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Это говорит человек, который в комментах в ТГ всех поносит) искатель компромиссов
Серб все никак не успокоится, везде свой нос сует
Генич сталь как гуьерниев.вещде и всюду
Они уже помирились давно. Бухнули и забыли.
мастер компромиссов...
Ну, организует встречу, и что? Смысл в том, что Мойзес должен извиниться, причем публично, в присутствии команды! Оскорбления нанесены, причем такого рода, что вряд ли эта история пройдет бесследно для команды.
Нашли кого спросить: Генич последний человек, который должен комментировать армейскую раздевалку
Да ладно найдут общий язык они же ровесники ))))
Материалы по теме
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
28 марта, 08:27
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
28 марта, 06:56
Радимов о ЦСКА и отстранении Мойзеса: «Гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке. Проблемы в обороне могут подломить в борьбе за высокие места»
26 марта, 02:59
Рекомендуем
Главные новости
Хенесс о будущем Кейна: «Контракт с «Баварией» до лета 2027-го, но никогда не знаешь, когда появятся саудовцы и предложат большие деньги»
19 минут назад
«Тоттенхэм» уволил Тудора, ЦСКА повел 3-1 против СКА, Ферстаппен может покинуть «Ф-1», титул Синнера, победы Большунова и Пеклецовой, Тардиф уходит из ИИХФ и другие новости
сегодня, 06:10
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Энцо: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес»
сегодня, 05:28
Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
сегодня, 04:50
RFEF заверила «Барсу», что Ямаля не будут перегружать в сборной (Diario Sport)
сегодня, 03:37
Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
вчера, 22:14
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
вчера, 21:55
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард Мали Камара о матче с Россией: «Мы приехали, чтобы победить. Самый опасный у соперника – Головин»
1 минуту назад
Колосков о матче России с Мали: «Победим, но есть сомнения, что получим удовольствие от содержания игры»
39 минут назад
Товарищеские матчи. Новая Зеландия играет с Чили, Германия против Ганы
сегодня, 06:09Live
Глеб о дебюте Гончаренко во главе Беларуси: «Две победы добавят уверенности и сплотят перед отбором Евро-2028»
сегодня, 06:00
Василий Березуцкий о Вагнере Лаве: «Сумасшедшая и невероятная карьера. Пожелаю ему найти себя после такой насыщенной жизни»
сегодня, 05:43
Глушенков о болельщиках: «Фанаты Виража меня заводят. А так, стараюсь абстрагироваться»
сегодня, 05:11
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
сегодня, 04:59
Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»
сегодня, 04:35
Петров о 3:1 с Никарагуа: «Никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру»
сегодня, 03:55
Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»
сегодня, 03:15
Рекомендуем