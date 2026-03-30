Генич о конфликте Мойзеса и Челестини: «Надо искать компромисс. Не сомневаюсь, ЦСКА инициирует встречу – оба нужны клубу»

Генич о конфликте Мойзеса и Челестини: надо искать компромисс.

Комментатор Константин Генич считает, что ЦСКА уладит конфликт между тренером Фабио Челестини и защитником Мойзесом, отстраненным от команды.

— Нет ли информации, извинился футболист за свое поведение?

— Такой информации нет. Я не знаю, что происходит в ЦСКА. Думаю, клуб на данный момент максимально аккуратно пытается все сгладить. Наверное, внутри клуба произошли какие‑то процессы. Ближе к официальным матчам мы узнаем информацию.

— Такой Мойзес нужен ЦСКА?

— Бесспорно! Не сомневаюсь, что клуб решит этот вопрос: инициирует встречу футболиста и главного тренера. На данный момент и Челестини нужен ЦСКА, и Мойзес нужен ЦСКА. Внутри семьи и любой команды могут быть конфликты — это абсолютно типичная спортивная история.

Тем более когда нет результата и все друг на друга косо смотрят. Плохо, что в современном мире это становится достоянием общественности, но я не сомневаюсь, что для больших задач и свершений в таких ситуациях надо искать компромисс, — сказал Генич.