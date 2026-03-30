Глеб о дебюте Гончаренко во главе Беларуси: «Две победы добавят уверенности и сплотят перед отбором Евро-2028»

Глеб о дебюте Гончаренко во главе Беларуси: победы сплотят перед отбором Евро-2028.

Александр Глеб оценил дебют Виктора Гончаренко на посту тренера сборной Беларуси, которая обыграла Кипр (1:0) и Армению (2:1) в товарищеских матчах.

«По моему мнению, сборная Армении, наверное, чуть ниже уровнем национальной команды Беларуси. Да, я не исключаю, что армянам в этом матче не хватило своего лидера и капитана Сперцяна, но все-таки футбол — это прежде всего командный вид спорта, и одному игроку сложно повлиять на итоговый результат.

В любом случае, побеждать всегда приятно. И, на мой взгляд, то, что Гончаренко начал с двух побед подряд, безусловно, добавит уверенности и мотивации белорусским футболистам. Мне кажется, что прошедшие две встречи сплотят белорусов перед отборочным турниром к Евро-2028», — сказал экс-хавбек сборной Беларуси.