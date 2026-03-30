Василий Березуцкий о Вагнере Лаве: «Сумасшедшая и невероятная карьера. Пожелаю ему найти себя после такой насыщенной жизни»

Василий Березуцкий: пожелаю Вагнеру Лаву найти себя после такой насыщенной жизни.

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказался о завершении игровой карьеры его экс-одноклубника Вагнера Лава.

«Хочу пожелать ему удачи и найти себя после такой насыщенной жизни. Думаю, он на данный момент рад, будет время отдохнуть и побыть с семьей. Поздравляю его с сумасшедшей и невероятной карьерой», – сказал тренер «Урала».