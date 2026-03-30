Энцо: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес»

«Я бы хотел жить в Мадриде. Это прекрасный город, напоминает мне Буэнос-Айрес», – сказал Энцо.

Ранее сообщалось, что аргентинец мечтает играть за «Реал».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
Намекает на трансфер в Райо Вальекано?
Ответ Guillermo
Хетафе: ну да, ну да
Райо Вальекано, Хетафе, Леганес - каждый открыт для долгосрочного контракта
Не очень красиво по отношению к Челси.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну он же не сказал что хочет в Реал) в Испании все так намного лучше, чем в Англии, думаю тут многие с Энцо согласятся
Ответ Парень со двора Шмурнова
То что Челси и руководство делают в последние годы - некрасиво к игрокам и болелам
Энцо ещё тактично высказался при всем этом хаосе и позоре в клубе
Тонкий намёк для мистера Флорентино...
Ответ gans.gans.73
Такой тонкий, что аж очень толсто
Ответ gans.gans.73
Или для Энрике Сересо
закинул Пересу, вряд-ли это адресовано Эль Чоло
Стоило появиться новости, что Реал летом хочет подыскать полузащитника как пошли признания : Родри, Энцо...
Ответ &_Bishep_&
Так и должно быть.
Вы же тоже резюме скидываете в крупные компании
Ответ Андрей Федоров
Ну да... Все логично.
Ну так договаривайся с Реалом. Челси не против.
Очень хотел, чтобы Хулиан Альварес и Энцо Фернандес играли за Реал. Но Альварес выбрал другой путь.
Напоминает Солнечный Магадан
плевок в фанатов которые его и вправду полюбили
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
24 марта, 08:37
Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»
23 марта, 21:02
Энцо об увольнении Марески из «Челси»: «Я этого не понял. У него была очень понятная игровая модель. Это нас сильно подкосило»
21 марта, 08:50
