Петров о 3:1 с Никарагуа: никакого недонастроя, просто не сразу вкатились в игру.

Хавбек сборной России Максим Петров оценил победу над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

— Какие эмоции от дебюта за сборную России?

— Какие могут быть эмоции в такой ситуации? Такие же, как у всех. Просто невероятные. Очень рад, очень счастлив выйти за сборную своей страны. Наверное, каждый российский футболист к этому стремится. И я очень счастлив сейчас, что мне удалось этого достичь.

— Многие думали, что над Никарагуа будет легкая победа, как над Вьетнамом (4:0) и Гренадой (5:0). Удивил нынешний соперник?

— Да, соперник удивил. Он хорошо обучен, очень боевая команда. Наверное, в каждом единоборстве его игроки пытались нам не уступать. И плюс неплохо прессинговали, надо отдать им должное. Неплохой соперник.

— Была недооценка команды Никарагуа?

— Я за всех наших игроков не могу ответить, но нас настраивали серьезно на этот матч. Мы все максимально настроены были, потому что неважно, какой у тебя будет соперник. Поэтому никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру, – сказал Петров.