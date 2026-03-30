Петров о 3:1 с Никарагуа: «Никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру»

Хавбек сборной России Максим Петров оценил победу над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

— Какие эмоции от дебюта за сборную России?

— Какие могут быть эмоции в такой ситуации? Такие же, как у всех. Просто невероятные. Очень рад, очень счастлив выйти за сборную своей страны. Наверное, каждый российский футболист к этому стремится. И я очень счастлив сейчас, что мне удалось этого достичь.

— Многие думали, что над Никарагуа будет легкая победа, как над Вьетнамом (4:0) и Гренадой (5:0). Удивил нынешний соперник?

— Да, соперник удивил. Он хорошо обучен, очень боевая команда. Наверное, в каждом единоборстве его игроки пытались нам не уступать. И плюс неплохо прессинговали, надо отдать им должное. Неплохой соперник.

— Была недооценка команды Никарагуа?

— Я за всех наших игроков не могу ответить, но нас настраивали серьезно на этот матч. Мы все максимально настроены были, потому что неважно, какой у тебя будет соперник. Поэтому никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру, – сказал Петров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
Вахания о матче с Мали: «Нам будет противостоять хорошая команда – сильная физически, дисциплинированная. Настраиваемся на серьезную игру и хотим победить»
Рекомендуем
Главные новости
RFEF заверила «Барсу», что Ямаля не будут перегружать в сборной (Diario Sport)
23 минуты назад
Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
вчера, 22:14
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
вчера, 21:55
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
вчера, 21:31
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
вчера, 21:05
Товарищеские матчи. Франция обыграла Колумбию в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
вчера, 21:01
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
вчера, 20:28
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
вчера, 20:00Тесты и игры
Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»
45 минут назад
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
сегодня, 02:54
Филипе Луис: «Атлетико» стал лучше, чем в мое время. Это заслуга Симеоне и руководства. Надеюсь, они пройдут «Барсу» в ЛЧ»
вчера, 23:01
«Тоттенхэм» рассматривает Дэвиса на пост временного тренера. 32-летний защитник не играет с января после операции на голеностопе
вчера, 22:49
Илич о мате Карпина: «Употребляя такие слова, я стараюсь удостовериться, что услышат только футболисты. Важно, чтобы это никто не снимал на видео»
вчера, 22:32
Кисляк о том, как «поймал звезду»: «Было еще в «Чертаново». Смотрел на всех свысока, казалось, что всего добился. В жизни лучше оставаться скромным, мне не надо прикладывать усилия для этого»
вчера, 22:04
Хавбек Сенегала Диатта: «Всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет. Все видели, что мы хорошо провели турнир»
вчера, 21:56
Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом
вчера, 21:43
Женская «Барса» разгромила «Реал» (3:0) в чемпионате Испании. До этого каталонки победили в класико со счетом 6:2 в 1/4 финала ЛЧ
вчера, 21:39
Дефо возглавил «Уокинг» из 5-й лиги Англии
вчера, 21:18
Рекомендуем