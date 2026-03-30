RFEF заверила «Барсу», что Ямаля не будут перегружать в сборной (Diario Sport)

Ямаля не будут перегружать в сборной Испании ради «Барселоны».

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заверила «Барселону» в том, что Ламина Ямаля не будут перегружать в мартовских матчах за сборную.

В пятницу вингер «блауграны» провел 63 минуты в товарищеской игре с Сербией (3:0) после того, как в начале сбора тренировался отдельно от национальной команды, работая на велотренажере.

В «Барселоне» обеспокоены тем, что вингер Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра, полученной в товарищеском матче за Бразилию против Франции (1:2).

Однако технический директор сборной Испании Айтор Каранка заверил спортивного директора каталонцев Деку в том, что в национальной команде не будут рисковать здоровьем Ямаля и 31 марта тот, скорее всего, проведет с Египтом неполный матч в преддверии важных игр «Барселоны» против «Атлетико» в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов.