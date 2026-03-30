RFEF заверила «Барсу», что Ямаля не будут перегружать в сборной (Diario Sport)

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заверила «Барселону» в том, что Ламина Ямаля не будут перегружать в мартовских матчах за сборную.

В пятницу вингер «блауграны» провел 63 минуты в товарищеской игре с Сербией (3:0) после того, как в начале сбора тренировался отдельно от национальной команды, работая на велотренажере.

В «Барселоне» обеспокоены тем, что вингер Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра, полученной в товарищеском матче за Бразилию против Франции (1:2).

Однако технический директор сборной Испании Айтор Каранка заверил спортивного директора каталонцев Деку в том, что в национальной команде не будут рисковать здоровьем Ямаля и 31 марта тот, скорее всего, проведет с Египтом неполный матч в преддверии важных игр «Барселоны» против «Атлетико» в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
7 комментариев
Де ла Фуэнте про сыгравшего полный матч с Египтом Ямаля: «Лично я ничего не обещал»
Комментарий удален пользователем
Ответ leon01
Комментарий удален пользователем
К 18 годам наверное ни у одного другого игрока в истории не было столько минут на настолько высоком уровне. Так что мимо
Ответ Салесар
Неймар достаточно близко, говорят у него 35к минут к 24 годам было. У Ямаля уже 12к
Но сколько из этих минут у Неймара в Сантосе? Да, это тоже очень высокий уровень, но все же не сравнится с Барселоной и лч. Так же наверное и у зубастика много минут, но он только в 20 лет начал играть в топ чемпионате.
Ответ Салесар
Враньё и отсебятина, берём Феномена: в 17 лет отобрался на ЧМ-94 в лучшей сборную мира, если это был не ТОП, то что тогда был ТОП? И ПСВ и чемпионат Голландии, где он играл до бчк, котировался совершенно на другом уровне и в 1996 году его лишили ЗМ, подтасовав голосование за Замера. Когда он пришёл в 19 лет в бчк, то он был не просто ТОПом, он был космосом, за сезон он набил 47 голов и тащил весь сезон в одиночку их клубишко. И забивал он это всё не с сегодняшними балетными футбольными правилами и не с сегодняшним низким средним уровнем клубов в Ла Лиге. Никто в бчк такого не делал никогда в его возрасте и никакой любитель милф и близко не сделает этого. Смешно читать сегодняшних спортсовских "экспертов".
Ответ Real_v_dushe
давно чемп Голландии топ :)? он примерно аналогично сегодняшнему
Материалы по теме
Решак заявил, что Ямаль не играл бы в «Барсе» при Месси, Неймаре и Суаресе: «Ему бы даже не дали шанса. Когда нет возможности подписывать игроков, ты обязан искать резервы в академии»
28 марта, 22:07
«У Ямаля есть талант, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он играет в лучшем клубе, который поможет ему этого добиться. Сравнивать Ламина с Месси неправильно». Жюли о вингере «Барсы»
28 марта, 13:41
Ромарио: «Между Винисиусом и Ямалем выбрал бы Ламина. Он один из самых талантливых игроков нового поколения – у него исключительная техника»
27 марта, 01:59
Рекомендуем
Главные новости
Энцо: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес»
7 минут назад
Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
45 минут назад
«Тоттенхэм» уволил Тудора, ЦСКА повел 3-1 против СКА, Ферстаппен может покинуть «Ф-1», титул Синнера, победы Большунова и Пеклецовой, Тардиф уходит из ИИХФ и другие новости
сегодня, 04:15
Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
вчера, 22:14
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
вчера, 21:55
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
вчера, 21:31
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
вчера, 21:05
Товарищеские матчи. Франция обыграла Колумбию в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
вчера, 21:01
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
вчера, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков о болельщиках: «Фанаты Виража меня заводят. А так, стараюсь абстрагироваться»
24 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
36 минут назад
Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»
сегодня, 04:35
Товарищеские матчи. Новая Зеландия сыграет с Чили, Германия против Кот-д`Ивуара
сегодня, 04:12
Петров о 3:1 с Никарагуа: «Никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру»
сегодня, 03:55
Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»
сегодня, 03:15
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
сегодня, 02:54
Филипе Луис: «Атлетико» стал лучше, чем в мое время. Это заслуга Симеоне и руководства. Надеюсь, они пройдут «Барсу» в ЛЧ»
вчера, 23:01
«Тоттенхэм» рассматривает Дэвиса на пост временного тренера. 32-летний защитник не играет с января после операции на голеностопе
вчера, 22:49
Илич о мате Карпина: «Употребляя такие слова, я стараюсь удостовериться, что услышат только футболисты. Важно, чтобы это никто не снимал на видео»
вчера, 22:32
Рекомендуем