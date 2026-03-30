Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»

Бурлак о Даку: может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду.

Бывший защитник «Рубина » Тарас Бурлак допустил, что форварду казанцев Мирлинду Даку стоит сменить клуб.

Албанец не провел ни одного матча весной из-за травмы.

— Даку — ключевой нападающий «Рубина». Не знаю, как Артига будет его использовать. Сейчас «Рубину» тяжело без Даку, это потеря.

— Не считаете, что Даку засиделся в «Рубине»?

— Это будет понятно, если его кто-то купит. У Мирлинда был небольшой спад. Со стороны кажется, что засиделся. Может, Даку будет лучше играть, если перейдет в другую команду, – сказал Бурлак.