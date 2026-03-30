Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
Нападающий сборной России Георгий Мелкадзе после победы над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче оценил силу соперника.
– Ожидали такой игры от Никарагуа, сильная игра?
– Ожидали меньшего. Они сыграли намного лучше, чем мы ожидали.
– С какой сборной по уровню их можно сравнить? До этого у России было много матчей с представителями разных континентов.
– Не знаю, я футбол не смотрю, – сказал Мелкадзе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем