Мелкадзе о 3:1: Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали.

Нападающий сборной России Георгий Мелкадзе после победы над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче оценил силу соперника.

– Ожидали такой игры от Никарагуа, сильная игра?

– Ожидали меньшего. Они сыграли намного лучше, чем мы ожидали.

– С какой сборной по уровню их можно сравнить? До этого у России было много матчей с представителями разных континентов.

– Не знаю, я футбол не смотрю, – сказал Мелкадзе.